Diese 50-Cent-Münze kostet jetzt Tausende Euro

Beim Bezahlen sollen Sie ganz genau auf Ihre Münzen schauen. Einzelne Münzen können mehrere Tausend Euro wert sein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer einmal seine 50-Cent-Münze im Geldbörsel genauer untersuchte, der könnte auf ein kleines Vermögen stoßen. An bestimmten Stücken sind Münzsammler besonders interessiert. Dabei entscheidet nicht allein das Alter, sondern auch die geringe Auflage, ein ungewöhnliches Motiv oder eine echte Fehlprägung. Dadurch kann der Wert der Münze deutlich steigen.

Bei Sammlern sind besonders die deutschen 50-Cent-Münzen aus dem Jahr 2002 heiß begehrt. Gewöhnlich ziert das Brandenburger Tor die Rückseite der Münze. Doch aufgrund einer sehr seltenen Fehlprägung ist bei manchen der Bundesadler zu sehen. Dieser befindet sich eigentlich auf den deutschen 1- und 2-Euro-Münzen. Deshalb sollen Besitzer alter deutscher Cent-Münzen einen genauen Blick auf ihre Sammlung werfen.

2.800 Euro für eine Münze verlangt

Laut "Stern" soll ein solches Stück bei einer Auktion für rund 2.800 Euro angeboten worden sein. Jedoch handelt es sich hierbei nicht um den nachgewiesenen Verkaufspreis. Somit kann ein tatsächlicher Erlös von 2.800 Euro in diesem Fall nicht abgeleitet werden.

Ebenfalls sind 50-Cent-Münzen aus dem Vatikan bei Sammlern beliebt. Die erste Serie wurde von 2002 bis 2005 ausgegeben und zeigt Papst Johannes Paul II. auf der nationalen Seite. Besonders die ersten Ausgaben sind bei Sammlern gefragt. Für die 50-Cent-Münze aus dem Jahr 2002 können je nach Zustand und Ausführung ein Wert von etwa 50 bis 150 Euro genannt werden. Die Preise können aber auch auf bis zu 300 Euro steigen.

Papst-Münze sehr beliebt

Bei der Vatikan-Münze ist auf ein wichtiges Detail zu achten. Die sogenannte "Sede Vacante"-Ausgabe stammt aus dem Jahr 2005. Die Münzen wurden während der Sedisvakanz zwischen den Pontifikaten von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. produziert. Die zweite Serie wurde zwischen Juni 2005 und März 2006 ausgegeben, so die EZB. Unter anderem befindet sich auf den Münzen das Wappen des Kardinalkämmerers sowie die Bezeichnung "Sede Vacante".

Neben Fehlprägungen sind 50-Cent-Münzen aus Kleinstaaten heiß begehrt. Monaco hat eine kleine eigene Auflage im Umlauf. Dadurch wird besonders bei den älteren Ausgaben der Sammeldrang geweckt. Auf der Plattform "Foronum" werden für monegassische 50-Cent-Münzen je nach Jahrgang Werte von etwa 10 bis 50 Euro verlangt. Besonders die ersten Auflagen aus den Jahren 2001 und 2002 können einiges wert sein.

Beim Zustand ist besonders zu beachten, dass die Münze keine deutlichen Gebrauchsspuren und andere Beschädigungen aufweist. Bei speziellen Sammlerausgaben spielen zudem der Stempelglanz oder die polierte Platte eine Rolle. Vermeintlich wertvolle Münzen sollten aus diesem Grund nie einfach gereinigt werden. Die Oberfläche kann durch kräftiges Reiben und Polieren beschädigt werden, wodurch der Sammelwert sogar sinkt.