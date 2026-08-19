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Mit Pikachu-Version

Polaroid bringt Pokémon-Kamera heraus

Drei Pokémon-Polaroidkameras mit passenden Fotos und Pokémon-Stickern davor.
© The Pokémon Company Internationa
Das 30. Pokémon-Jubiläum erhält ein neues Produkt. In Zusammenarbeit mit Polaroid werden mehrere Kameras, Filme und Zubehör im besonderen Design erscheinen.
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Pokémon feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Ebenfalls an den Feierlichkeiten nimmt nun Kamerahersteller Polaroid teil. Sie bringen zwei neue Kameras, mehrere Sofortbildgeräte, Filme und Zubehör im Pokémon-Design auf den Markt.

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Das Herzstück der limitierten Kollektion sind drei Kameras in besonderen Designs. Die Polaroid Now Generation 3 gibt es als PokéBall Edition um 139,99 Euro zu kaufen. Zudem bekommt die Polaroid Go Generation 3 zwei neue Anstriche. Eine davon ist die Pikachu Edition, die andere trägt das Pokémon Feelinara. Die beiden Modelle kosten jeweils 99,99 Euro.

Passende Filme zur Kamera

Die Kameras erhalten auch die passenden Zusatzprodukte. Die Polaroid Color i-Type Sofortbildfilme erscheinen in einer Pokémon Edition um 21,99 Euro. Für die Polaroid Go werden jeweils Doppelpackungen mit Pokémon-Rahmendesigns angeboten. Die Go Color Film gibt es in der Pikachu- und Feelinara Edition und kostet jeweils 22,99 Euro.

Die Sofortfilme verfügen über einen speziell gestalteten Rahmen, die für noch mehr Nostalgie sorgen werden. Zudem sind die Dark Slides ebenfalls individuell gestaltet. Diese werden für beide Versionen verkauft. Außerdem wird das Sortiment durch drei Sonderprodukte erweitert. Die Polaroid Go Kameratasche wird in einer Pokémon Edition für 24,99 Euro erhältlich sein. Gleich viel kostet das passende Fotoalbum. Der Pokémon-Kameragurt wird die Fans 4,99 Euro kosten.

Passende Partnerschaft

Mathieu Galante, Senior Director Licensing bei The Pokémon Company International, sagt zur Partnerschaft, dass sie passend zu den Grundideen der Marke sei. Galante erklärt: "Bei Pokémon ging es schon immer um Entdeckung, Verbundenheit und Abenteuer. Die Zusammenarbeit mit Polaroid ist eine natürliche Erweiterung dieser Werte. Sie ermutigt Fans, die für sie wichtigsten Momente auf ihre ganz persönliche Weise festzuhalten und ihre schönsten Erinnerungen in greifbare Andenken zu verwandeln."

Die Kollektion wird weltweit in limitierter Stückzahl über polaroid.com angeboten. Am 25. August 2026 starten die Vorbestellungen. Zur selben Zeit geht der Vorverkauf im Pokémon Center in den USA, Großbritannien und Kanada los. Die offizielle Markteinführung ist für den 5. Oktober 2026 geplant.

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