RTL stampft Sky X ein: Neuer Dienst startet im Herbst

Der Zusammenschluss von RTL und Sky bringt eine radikale Streaming-Wende für alle österreichischen TV-Konsumenten. Bereits ab Herbst wird das beliebte Angebot Sky X durch die Plattform WOW abgelöst, bevor im Jahr 2027 die komplette Verschmelzung mit RTL+ folgt.

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Die Übernahme von Sky Deutschland durch die RTL Group bringt tiefgreifende Änderungen für alle Streaming-Nutzer in Österreich. Ab dem kommenden Herbst wird das bisherige Angebot Sky X durch die Plattform WOW ersetzt, bevor 2027 die vollständige Fusion mit RTL+ erfolgt.

Aus für Sky X: Neuer Dienst WOW startet im Herbst

Der erste große Schritt dieser Fusion erfolgt bereits im kommenden Herbst in Österreich. Das bisherige, extrem beliebte Streaming-Produkt "Sky X" wird vollständig eingestellt und durch die Plattform "WOW" ersetzt. WOW ist in Deutschland bereits seit Jahren erfolgreich etabliert und soll nun auch hierzulande als die neue, flexible Streaming-Option für hochwertige Inhalte durchstarten.

Für bestehende Kunden von Sky X gibt es laut den Verantwortlichen jedoch eine Entwarnung:

Kein Handlungsbedarf: Bestehende Verträge und Abonnements müssen nicht manuell umgestellt werden.

Bestehende Verträge und Abonnements müssen nicht manuell umgestellt werden. Automatisches Upgrade: Der Übergang zu WOW erfolgt als automatisches Rebranding, das für die Nutzer zudem ein spürbares technisches Upgrade der Streaming-Qualität und Benutzeroberfläche mit sich bringt.

Der Übergang zu WOW erfolgt als automatisches Rebranding, das für die Nutzer zudem ein spürbares technisches Upgrade der Streaming-Qualität und Benutzeroberfläche mit sich bringt. Erste Kombi-Pakete: Schon kurz nach dem Start von WOW im Herbst sollen die ersten gemeinsamen Kombi-Pakete auf den Markt kommen, die WOW und RTL+ kostengünstig vereinen.

RTL+ wird 2027 vollständig in das Sky-Angebot integriert

Die langfristige Strategie sieht eine noch wesentlich engere Verknüpfung vor. Im Jahr 2027 soll die Streamingplattform RTL+ als fester, dauerhafter Bestandteil direkt in das Sky-Produktportfolio integriert werden. Damit müssen Abonnenten künftig nicht mehr zwingend zwei unterschiedliche Plattformen buchen, sondern erhalten alle Inhalte gebündelt aus einer Hand.

Caterina Preti, die Geschäftsführerin (Managing Director) für Österreich bei RTL, zeigte sich am Mittwoch extrem optimistisch über die neue Kooperation: "Der Zusammenschluss von RTL und Sky eröffnet uns in Österreich völlig neue Möglichkeiten. Gemeinsam vereinen wir starke Marken, hohe Reichweiten und eine einzigartige Angebotsvielfalt." Sie versprach den heimischen Kundinnen und Kunden zudem "mehr Inhalte, mehr Auswahl und ein noch besseres Nutzungserlebnis".

Die neue Aufteilung der Streaming-Marken im Überblick

RTL Deutschland will durch den Zusammenschluss die Rollen der einzelnen Marken schärfen, um den Kunden im dichten Dschungel der Streaming-Angebote mehr Orientierung zu bieten. Jede Plattform soll künftig ein ganz klares, fokussiertes Profil erhalten, das sich an den Bedürfnissen der unterschiedlichen Zielgruppen orientiert.

Die künftige Marken-Aufteilung sieht laut Medienkonzern wie folgt aus:

RTL+: Soll als das absolute "Must-have" für Reality-Formate, Daily Soaps und lokale Unterhaltungsproduktionen positioniert werden.

Soll als das absolute "Must-have" für Reality-Formate, Daily Soaps und lokale Unterhaltungsproduktionen positioniert werden. Sky: Bleibt die erste Adresse für Premium-Spielfilme, internationale Top-Serien sowie exklusiven Live-Sport.

Bleibt die erste Adresse für Premium-Spielfilme, internationale Top-Serien sowie exklusiven Live-Sport. WOW: Dient als die hochflexible, monatlich kündbare Streaming-Option für die Inhalte von Sky und Sky Sport in Österreich.

Dient als die hochflexible, monatlich kündbare Streaming-Option für die Inhalte von Sky und Sky Sport in Österreich. RTL, VOX, ntv & Co.: Sollen als klassische TV-Marken auch in Zukunft für die ganz großen, gemeinsamen Live-Momente im Fernsehen sorgen.

Der Medien-Riese verspricht sich von dieser Neuausrichtung nicht nur eine deutliche Steigerung der Abonnentenzahlen, sondern auch eine effizientere Nutzung der teuren Übertragungsrechte und Eigenproduktionen. Wie genau sich die Preise für die neuen Kombi-Angebote ab Herbst gestalten werden, soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.