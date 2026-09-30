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Nordkorea-Diktator

"Extrem fettleibig" - Kim wiegt über 140 Kilo

Kim Jong Un sitzt im Anzug an einem Tisch mit Mikrofonen, im Hintergrund eine rote Fahne.
© AFP
Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist nach südkoreanischen Geheimdienstangaben "extrem fettleibig".
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Kims "Gesundheitszustand wird als extrem fettleibig eingestuft, sein Gewicht liegt bei über 140 Kilogramm", sagte der Abgeordnete Youn Kun-young am Mittwoch unter Berufung auf den Geheimdienst in Seoul. Da er von einem Ärzteteam engmaschig überwacht werde, sei jedoch nicht von ernsten Gesundheitsproblemen auszugehen.

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Zwar habe der 42-jährige Kettenraucher Kim ein "hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen", sagte Youn. Er zeige jedoch keine Probleme bei körperlicher Aktivität, etwa beim Stiegensteigen.

Mehrere Männer, darunter Militärs und Offizielle, besichtigen eine Baustelle vor einem Rohbau.
© AFP

Spekulation über Zustand

Der Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers wird international mit großem Interesse beobachtet. Sollte Kim plötzlich sterben, würde dies Fragen hinsichtlich seiner Nachfolge aufwerfen und gravierende Folgen für die Stabilität des international abgeschotteten Staats haben.

Bereits 2020 war über die Gesundheit des nordkoreanischen Staatsoberhaupts spekuliert worden, als Kim einer Gedenkfeier zu Ehren seines verstorbenen Großvaters fernblieb und etwa 20 Tage aus der Öffentlichkeit verschwand. Gerüchten zufolge hatte er sich einer Operation unterzogen und war danach schwer erkrankt.

Kim Jong Un winkt einer jubelnden Menschenmenge bei einer Veranstaltung im Freien zu.
© AFP

Familiäre Vorgeschichte

Kims Vater Kim Jong-il und sein Großvater Kim-il Sung waren ebenfalls beide übergewichtig und starke Raucher. Beide starben an Herzinfarkten.

Das atomar bewaffnete Nordkorea unterliegt wegen seiner Waffenprogramme internationalen Sanktionen. Der Staat kämpft seit Langem mit einer Wirtschaftskrise und Nahrungsmittelknappheit.

Nahrungsmittelknappheit im Land

Die UNO-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea, Elizabeth Salmon, hatte die Nahrungsmittelknappheit in dem Land in einem Bericht im Februar als großes humanitäres Problem eingestuft.

Der Chefkoch im Hotel "Metropole" in Hanoi, Paul Smart, der während des Nordkorea-USA-Gipfels im Jahr 2019 mit Kims persönlichen Köchen zusammengearbeitet hatte, sagte damals, der nordkoreanische Staatschef hege eine Vorliebe für blutiges Fleisch und luxuriöse Lebensmittel. "Er mag Kaviar, Hummer, wirklich luxuriöse Produkte. Stopfleber, er liebt es wirklich, zu schlemmen", sagte Smart unter Berufung auf Kims Köche.

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