oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Dramatische Szenen

Piloten-Prügelei: "Wir hörten Schreie und sahen Blut"

FlyDubai Boeing 737 MAX 8 im Landeanflug am Flughafen Dubai vor blauem Himmel.
© Getty Images
Ein Pilot aus Russland prügelte sich mit seinem Kollegen aus der Ukraine.
OE24 auf Google bevorzugen

Dramatische Szenen an Bord eines Flydubai-Fluges von Dubai nach Tel Aviv: Die Maschine setzte während des Fluges ein internationales Notfallsignal ab, das zunächst den Verdacht auf eine Entführung oder einen anderen schwerwiegenden Zwischenfall nahelegte. Nach israelischen Medienberichten soll der Hintergrund jedoch ein heftiger Streit zwischen den beiden Piloten gewesen sein.

Auch interessant

Herzenswunsch für Julia (32) geht in Erfüllung

Larissa Marolt: Zicken-Lüge & Dschungel-Geheimnis

Babler lädt Länderchefs zu Krisengipfel

Das Flugzeug drehte über Saudi-Arabien ab und landete schließlich sicher auf dem Flughafen Tabuk. An Bord befanden sich nach unterschiedlichen Angaben rund 180 Menschen. Israelische Kampfjets sollen vorsorglich aufgestiegen sein.

Für die Passagiere wurden die Minuten an Bord offenbar zum Albtraum. Gegenüber dem israelischen Sender Channel 12 schilderte eine Frau per SMS: "Wir hörten Schreie. Dann wurde die Cockpit-Tür geöffnet, und wir sahen Blut." Passagiere und Besatzungsmitglieder hätten anschließend gemeinsam versucht, die Auseinandersetzung zu beenden. "Es gab Momente, in denen wir dachten, wir würden das nicht lebend überstehen", berichtete die Frau.

Eine weitere Passagierin schilderte am Telefon die dramatischen Vorgänge: "Im Flugzeug ertönten Schreie. Wir erfuhren, dass einer der Piloten schwer verletzt wurde und sie die Kontrolle über das Flugzeug verloren haben. Es begann, schnell zu sinken. Es war sehr beängstigend."

Nach den Berichten soll einer der Piloten zeitweise das Bewusstsein verloren haben. Beide Piloten mussten nach der Landung die Maschine verlassen. Was genau im Cockpit geschah, ist weiterhin unklar. Untersucht wird offenbar auch die Frage, ob ein Pilot möglicherweise einen Suizidversuch unternommen haben könnte und sein Kollege ihn daran hindern wollte. Diese Darstellung ist bislang nicht bestätigt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Eurofighter könnten Windpark der Energie AG Oberösterreich ausbremsen

Piloten-Prügelei: "Wir hörten Schreie und sahen Blut"

Entführungsalarm auf Flug nach Tel Aviv: Kampfjets steigen auf

"Backpack" ist der fetteste Bär der Welt

1. Kanzler-Rede

ManCity zahlt 80 Millionen für de Bruyne

Warum diese Frau allein auf Hochzeitsreise ging

Oktoberfest: 1.850 Euro für das teuerste Wiesn-Essen

Depeche Ambros legen Debüt-Album vor

Letzte US-Truppen verlassen den Irak