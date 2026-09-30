Piloten-Prügelei: "Wir hörten Schreie und sahen Blut"

Ein Pilot aus Russland prügelte sich mit seinem Kollegen aus der Ukraine.

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Dramatische Szenen an Bord eines Flydubai-Fluges von Dubai nach Tel Aviv: Die Maschine setzte während des Fluges ein internationales Notfallsignal ab, das zunächst den Verdacht auf eine Entführung oder einen anderen schwerwiegenden Zwischenfall nahelegte. Nach israelischen Medienberichten soll der Hintergrund jedoch ein heftiger Streit zwischen den beiden Piloten gewesen sein.

Das Flugzeug drehte über Saudi-Arabien ab und landete schließlich sicher auf dem Flughafen Tabuk. An Bord befanden sich nach unterschiedlichen Angaben rund 180 Menschen. Israelische Kampfjets sollen vorsorglich aufgestiegen sein.

Für die Passagiere wurden die Minuten an Bord offenbar zum Albtraum. Gegenüber dem israelischen Sender Channel 12 schilderte eine Frau per SMS: "Wir hörten Schreie. Dann wurde die Cockpit-Tür geöffnet, und wir sahen Blut." Passagiere und Besatzungsmitglieder hätten anschließend gemeinsam versucht, die Auseinandersetzung zu beenden. "Es gab Momente, in denen wir dachten, wir würden das nicht lebend überstehen", berichtete die Frau.

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Eine weitere Passagierin schilderte am Telefon die dramatischen Vorgänge: "Im Flugzeug ertönten Schreie. Wir erfuhren, dass einer der Piloten schwer verletzt wurde und sie die Kontrolle über das Flugzeug verloren haben. Es begann, schnell zu sinken. Es war sehr beängstigend."

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Nach den Berichten soll einer der Piloten zeitweise das Bewusstsein verloren haben. Beide Piloten mussten nach der Landung die Maschine verlassen. Was genau im Cockpit geschah, ist weiterhin unklar. Untersucht wird offenbar auch die Frage, ob ein Pilot möglicherweise einen Suizidversuch unternommen haben könnte und sein Kollege ihn daran hindern wollte. Diese Darstellung ist bislang nicht bestätigt.