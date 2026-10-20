Fehldiagnose bei Christina Applegate: Kein MS nach vier Jahren

Was für Millionen Fans wie ein medizinisches Wunder klingt, stürzt Hollywood-Star Christina Applegate in ein tiefes Loch. Vier Jahre lang dachte der Serien-Liebling, unheilbar an Multipler Sklerose erkrankt zu sein – jetzt stellen die Mediziner plötzlich alles auf den Kopf!

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Diese Enthüllung zerreißt einem das Herz. Im Podcast "MeSsy", den die Schauspielerin gemeinsam mit ihrer Freundin Jamie-Lynn Sigler aufnimmt, brach Christina Applegate vor dem Mikrofon in Tränen aus. Ihre Ärztin überbrachte ihr vor kurzem eine Nachricht, die eigentlich für Jubel sorgen sollte: "Herzlichen Glückwunsch, Sie haben kein MS." Doch für die Kult-Blondine aus "Eine schrecklich nette Familie" glich der Satz einem Schlag in die Magengrube.

Während ihr gesamtes Umfeld in Jubel ausbrach, herrschte bei der Schauspielerin nur noch Verzweiflung. "Ich war überhaupt nicht glücklich. Alle anderen waren so glücklich", schluchzte der TV-Star im Gespräch. Denn hinter der Kehrtwende der Ärzte verbirgt sich ein bitterer Albtraum: Was ihren Körper wirklich so gnadenlos zerstört, weiß derzeit kein Mensch. Zwar brachten neuartige Untersuchungsmethoden ans Licht, dass die ursprüngliche Annahme falsch war, der wahre Auslöser bleibt aber ein medizinisches Rätsel.

So zerstörten die Nerven-Schäden ihren Körper

Dabei sprach jahrelang jedes einzelne Anzeichen für die gefürchtete Nervenkrankheit. Christina Applegate kann die Welt nicht mehr verstehen: "Ich habe alle Symptome einer MS-Erkrankung. Jedes einzelne davon." Die traurige Chronik ihres Verfalls zeigt, wie heimtückisch die unbekannte Krankheit zuschlug:

Tanzszene vor der Kamera: Bei den Dreharbeiten zur ersten Staffel von "Dead to Me" knickte sie plötzlich weg und verlor völlig die Balance.

Bei den Dreharbeiten zur ersten Staffel von "Dead to Me" knickte sie plötzlich weg und verlor völlig die Balance. Gefühllosigkeit im Fuß: Anfang 2021 begannen ihre Zehen unaufhörlich zu kribbeln, die Beine versagten zunehmend den Dienst.

Anfang 2021 begannen ihre Zehen unaufhörlich zu kribbeln, die Beine versagten zunehmend den Dienst. Rollstuhl-Einsatz am Set: Wenige Monate später ging gar nichts mehr – sie musste im Rollstuhl zur Kamera geschoben werden.

Wenige Monate später ging gar nichts mehr – sie musste im Rollstuhl zur Kamera geschoben werden. Verhängnisvolle Harmlosigkeit: Die Symptome schob sie damals zunächst leichtfertig auf das Wetter, Flüssigkeitsmangel oder bloße Müdigkeit.

Erst als Hollywood-Kollegin Selma Blair – bei der bereits 2018 Multiple Sklerose diagnostiziert worden war – energisch intervenierte und sie zum Arzt schickte, folgte im Sommer 2021 der fatale Schockbefund. Im August desselben Jahres machte Applegate die Diagnose publik.

Trotz Fehldiagnose: Christina Applegate kann kaum noch gehen

Wer glaubt, dass die TV-Ikone nun aufatmen oder wieder lachen kann, irrt gewaltig. Die schreckliche Realität: Am Zustand der Schauspielerin hat das Ärzte-Urteil absolut nichts verbessert. Die Schmerzen bleiben, die Lähmungserscheinungen sind real. Teilweise ist sie nicht einmal mehr fähig, den kurzen Weg vom Auto in die Arztpraxis auf eigenen Beinen zu bewältigen. Ohne ihren Rollstuhl geht im Alltag gar nichts mehr.

Das Star-Foto des Tages 1 / 2 20.10.2026: Beim Besuch des Sultans aus dem Oman war die Stimmung zwischen William und Kate sehr freudig. © Anadolu via Getty Images 20.10.2026: Kate und Königin Camilla beim Besuch des Sultans aus dem Oman. © Samir Hussein/WireImage

Ebenso dramatisch sind die seelischen Wunden, die die letzten vier Jahre in ihr hinterlassen haben. "Ich habe deswegen eine schwere Depression durchgemacht", offenbarte Applegate weinend. Sie verlor ihre Rollen, ihr bisheriges Leben und ihre Unbeschwertheit: "Das hat mein Leben zum Stillstand gebracht." Für die tapfere Schauspielerin beginnt nun der nächste, vielleicht noch härtere Kampf: die Suche nach der wahren Ursache ihres Leidens.