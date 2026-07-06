Finanzminister klar vor Kanzler in Polit-Promi-Ranking

Wer hat die Top-Medienpräsenz? Der Kanzler ist es nicht, sondern Finanzminister Marterbauer. Fast gleichauf liegen Vize Andi Babler und FPÖ-Boss Herbert Kickl.

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Das APA-Comm Politik-Ranking untersucht monatlich die Berichterstattung von 12 österreichischen Tageszeitungen und analysiert, welche Politiker Österreichs die höchste mediale Präsenz aufweisen.

Für Juni 2026 weist die Analyse Markus Marterbauer (SPÖ) mit 440 Medienbeiträgen als den medial präsentesten Politiker des Landes aus. Zu Christian Stocker (ÖVP) waren insgesamt 392 Beiträge zu verzeichnen, zu Andreas Babler (SPÖ) 250. Es folgen Herbert Kickl (FPÖ) mit 240 Medienbeiträgen und Anna Sporrer (SPÖ) mit 217 Nennungen.

Platz 6 geht an Kommunistin

Medienpräsenz der Politiker © APA

Das mediale Präsenzranking zeigt also in den Top 5 gleich drei SPÖ-Politiker. Patz sechs holt sich die Kommunistin Elke Kahr.

Hinter der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr folgt der erste Landeshauptmann: Der Tiroler Anton Mattle (ÖVP), der rund um die ORF-Bestellung auch mit dem künftigen ORF-General Clemens Pig aufgetreten ist.

Grüne in der Versenkung verschwunden

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ist auf Platz 8 die erste Neos-Politikerin. Andere Neos-Leute sind im Ranking auch nicht zu finden. Völlig in der Versenkung verschwunden sind die Grünen. Sie sind gar nicht auf der Liste. Nur Ex-Grünen-Boss Alexander Van der Bellen - jetzt natürlich in seiner Funktion als Bundespräsident von Österreich - taucht im Ranking auf: Platz 14 belegt VdB.