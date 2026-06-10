Finanzminister setzt den Sparstift an

Österreich muss sparen! Finanzminister Marterbauer setzt den Rotstift an. Die Budgetrede gibt's hier im Live-Ticker.

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Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hält heute seine zweite Budgetrede. Rund 90 Minuten sollen die Ausführungen des Säckelwarts der Nation dauern.

Neben Offensivmaßnahmen - etwa einer Senkung der Lohnnebenkosten - muss er aber auch zahlreiche Sparmaßnahmen verteidigen. Netto werden rund 2,5 Milliarden Euro konsolidiert.

Hier gibt's den oe24-Live-Ticker: