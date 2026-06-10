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Budgetrede

Finanzminister setzt den Sparstift an

Marterbauer
© APA/HELMUT FOHRINGER
Österreich muss sparen! Finanzminister Marterbauer setzt den Rotstift an. Die Budgetrede gibt's hier im Live-Ticker.
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Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hält heute seine zweite Budgetrede. Rund 90 Minuten sollen die Ausführungen des Säckelwarts der Nation dauern.

Neben Offensivmaßnahmen - etwa einer Senkung der Lohnnebenkosten - muss er aber auch zahlreiche Sparmaßnahmen verteidigen. Netto werden rund 2,5 Milliarden Euro konsolidiert.

Hier gibt's den oe24-Live-Ticker:

+++ LIVE-Ticker +++

Weitere Gesetzesbeschlüsse

Neben der Budgetrede stehen am Mittwoch einige Gesetzesbeschlüsse auf dem Tagesprogramm. Das Budgetmaßnahmengesetz soll u.a. eine steuerfreie Mitarbeiter-Prämie für das zweite Halbjahr 2026 bis zu einem Betrag von 500 Euro ermöglichen, auch mehrere Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung sind in der Sammelnovelle enthalten. Etabliert werden soll ein Unterstützungsfonds für Alleinerziehende und die erleichterte Möglichkeit, eine Vertrauensperson zu medizinischen Begutachtungen im Auftrag der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) mitzunehmen. Weiters soll die Zulassung von FH-Studiengängen einfacher werden.

Rückzieher bei Notstandshilfe

Das Regierungsvorhaben, das Partnereinkommen bei der Notstandshilfe anzurechnen, kommt nun doch nicht. Im Zuge der Budgetverhandlungen sei es gelungen, eine drohende Wiedereinführung der Anrechnung zu verhindern, gab Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) Mittwochfrüh bekannt. Damit bleibe "sichergestellt, dass Menschen, die nach dem Bezug von Arbeitslosengeld auf Notstandshilfe angewiesen sind, weiterhin einen eigenständigen Anspruch auf diese Leistung haben".

Budgetrede

Finanzminister Marterbauer wird ab 10 Uhr erklären, wie und wo Österreich sparen muss.

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