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"Einheitspartei"

"Extremistisch": Wirbel um Minister-Attacke auf FPÖ

© APA/HELMUT FOHRINGER
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) übte in seiner Budgetrede indirekt scharfe Kritik an der FPÖ.
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Am Mittwoch hielt Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) seine zweite Budgetrede - einige Seitenhiebe gegen die FPÖ inklusive.

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Der wohl deftigste Sager gegen die Freiheitlichen fiel gegen Ende der Rede. Der Kompromiss wird gerne schlecht geredet. Dann ist von Einheitsbrei die Rede oder – in besonders extremistischer Rhetorik – gar von einer Einheitspartei.“ Bekanntlich verwendet die FPÖ gerne den Begriff "Einheitspartei". In den Reihen der Blauen sorgte der Sager für Wirbel.

FPÖ-Budgetsprecher Arnold Schiefer konterte später, dass es "nicht rechtsextrem" sei, von einer "Einheitspartei" zu sprechen. FPÖ-Mandatar Hubert Fuchs benutzte in seiner darauffolgenden Rede den Begriff "Einheitspartei" sogleich wieder.

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