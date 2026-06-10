"Extremistisch": Wirbel um Minister-Attacke auf FPÖ

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) übte in seiner Budgetrede indirekt scharfe Kritik an der FPÖ.

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Am Mittwoch hielt Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) seine zweite Budgetrede - einige Seitenhiebe gegen die FPÖ inklusive.

Der wohl deftigste Sager gegen die Freiheitlichen fiel gegen Ende der Rede. Der Kompromiss wird gerne schlecht geredet. Dann ist von Einheitsbrei die Rede oder – in besonders extremistischer Rhetorik – gar von einer Einheitspartei.“ Bekanntlich verwendet die FPÖ gerne den Begriff "Einheitspartei". In den Reihen der Blauen sorgte der Sager für Wirbel.

FPÖ-Budgetsprecher Arnold Schiefer konterte später, dass es "nicht rechtsextrem" sei, von einer "Einheitspartei" zu sprechen. FPÖ-Mandatar Hubert Fuchs benutzte in seiner darauffolgenden Rede den Begriff "Einheitspartei" sogleich wieder.