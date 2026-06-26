FPÖ fordert Klima-Anlagen-Förderung

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp fordert eine Klimaanlagen- und Fernkälte-Offensive für Wien.

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Die Hitzewelle in Österreich knackt alle Rekorde. Jetzt meldet sich der Wiener Politiker Dominik Nepp, Chef der blauen Stadtpartei. Via oe24 fordert er: "Wenn Kinder in überhitzten Klassenzimmern sitzen, ältere Menschen in ihren Wohnungen leiden und Patienten sowie Pflegebedürftige der Hitze ausgeliefert sind, dann braucht es keine ideologischen Debatten, sondern konkrete Lösungen. Wien braucht endlich eine Klimaanlagen- und Fernkälte-Offensive."

FPÖ bringt konkrete Anträge ein

Die FPÖ wird zu den Förderungen von Klimaanlagen im Wiener Gemeinderat konkrete Anträge einbringen. Im Mittelpunkt stehen ein massiver Ausbauplan für Klimaanlagen in Schulen, Kindergärten, Spitälern, Pflegeheimen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Amtsgebäuden sowie die Förderungen für den Einbau von Klimaanlagen in privaten Wohnungen.

Auch der Ausbau der Fernkälte als energieeffiziente Kühlinfrastruktur für Wien ist ein Mega-Thema für die FPÖ. Kritik an der SPÖ-Neos geführten Stadtregierung kommt ebenfalls nicht zu kurz.

"Die Ludwig-SPÖ verschläft den Ausbau der Fernkälte und moderner Kühlinfrastruktur. Fernkälte und moderne Klimaanlagen sind kein Luxus und kein Feind des Klimas, sondern ein wirksamer Schutz für Kinder, ältere Menschen und Kranke. Wien muss endlich handeln, statt ideologische Scheuklappen aufzusetzen", sagt FPÖ-Wien-Obmann Stadtrat Dominik Nepp.