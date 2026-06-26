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FPÖ legt zu

Umfrage-Knall: Rot-Pink verliert Mehrheit in Wien

© APA/HELMUT FOHRINGER
Wenn am Sonntag in Wien gewählt würde, dann hätte die aktuelle Stadt-Regierung keine Mehrheit mehr. Die SPÖ wäre aber immer noch die stärkste Partei. Die FPÖ holt stark auf.
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Eine neue Umfrage von W24 mit dem IFDD-Institut (1.000 Befragte) zeigt, wie Wien aktuell abstimmen würde.

Die Wiener SPÖ verliert und hätte nur noch  36 Prozent. Immer noch deutlich mehr, als die anderen Parteien.

46 Prozent würden Michael Ludwig direkt zum Bürgermeister wählen, wenn das möglich wäre. Auf Platz zwei in der Stadtchef-Frage kommt FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp mit 26 Prozent.

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Freiheitliche holen auf

Die FPÖ gewinnt in der Umfrage dazu und steht bei 25 %. Fast fünf Prozent mehr als beim Urnengang 2025. Die Wiener Freiheitlichen profitieren vom Höhenflug der Kickl-FPÖ im Bund.

Auf Platz drei folgen die Grünen mit Judith Pühringer. 17 Prozent würden sie wählen. In der Bürgermeisterinnen-Frage liegt Pühringer auf Platz drei mit 15 Prozent.

Die ÖVP mit Markus Figl schwächelt bei 8 %. Sie sind Schlusslicht.

Nur knapp davor sind die Neos. Nur 9 Prozent würden sie wählen. Rot-Pink wäre damit Geschichte. Schlecht sind die Werte von Bettina Emmerling: Nur 4 % würden die Neos-Frontfrau zur Bürgermeisterin wählen.

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