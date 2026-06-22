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Im Gemeinderat

FPÖ-General legt Mandat zurück

© APA/GEORG HOCHMUTH
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker legte sein Gemeinderats-Mandat zurück.
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Ohne großes Aufsehen legte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sein Gemeinderats-Mandat in Kaumberg zurück. Der Freiheitliche war über 20 Jahre lang in der Gemeindepolitik aktiv.

Lediglich im Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung vom März findet sich unter dem Punkt "Allfälliges" die Anmerkung, dass Hafenecker sein Mandat ab Juni zurücklegen möchte.

Mandat mit Anfang Juni zurückgelegt

Das dürfte nun tatsächlich passiert sein. Denn auf der Parlamentswebsite heißt es nun bei Hafeneckers Tätigkeiten: "Marktgemeinde Kaumberg Gemeinderat (bis 03.06.2026)". Der Kaumberger Bürgermeister, Michael Wurmetzberger, bestätigt das auch auf oe24-Anfrage.

Hafenecker war - er ist aktuell bei der öffentlichen VfGH-Verhandlung zur Messenger-Überwachung - für oe24 vorerst nicht erreichbar.

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