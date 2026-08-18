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FPÖ: ORF-Direktorengehälter sollen halbiert werden

Baustelle am Gelände des ORF-Zentrums in Wien mit großem ORF-Logo im Vordergrund.
© APA/ROLAND SCHLAGER
Die FPÖ will die Gehälter der ORF-Direktoren zusammenstutzen.
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Der ORF muss sparen. Immerhin fehlen dem ORF ab dem kommenden Jahr rund 90 Millionen Euro an Bundeszuschuss. Die FPÖ forderte am Dienstag, dass der Sparstift auch bei den üppigen Direktorengehältern angesetzt werde. Der von der FPÖ entsandte Stiftungsrat Peter Westenthaler will die Gagen sogar halbieren. FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker sprach sich zudem dafür aus, die Verträge auf maximal zwei Jahre zu begrenzen.

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Die SPÖ zeigte sich zuletzt zumindest offen für einen Gagendeckel im ORF bzw. generell für Staats-Manager. "Niemand in öffentlichen Unternehmen oder staatsnahen Betrieben darf mehr verdienen als der Bundespräsident", erklärte SPÖ-Geschäftsführer Klaus Seltenheim. Der Bundespräsident verdient aktuell rund 370.000 Euro brutto im Jahr.

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