oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Wechsel möglich

Bayern-Schock um Harry Kane (33)

SR
von
(FILES) Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane reacts after missing a penalty during the German first division Bundesliga football match between VfL Wolfsburg and FC Bayern Munich in Wolfsburg, on May 9, 2026. Bayern Munich striker Harry Kane has said he is set to start negotiations to extend his contract with the Bundesliga champions beyond 2027. Speaking at a media day in Munich on August 18, 2026, the 33-year-old England captain told reporters the discussions had been delayed until after he returned from a post-World Cup holiday, but would begin soon. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO ALTERNATIVE CROP
© APA/AFP/RONNY HARTMANN
Harry Kane soll in den kommenden Wochen seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängern. Dennoch sorgen Transferverhandlungen für Wirbel.
OE24 auf Google bevorzugen

Harry Kane ist nach der WM zurück in München. Beim letzten Test vor dem Supercup-Kracher gegen Dortmund stand er allerdings nicht in der Startelf. Dennoch ist der Bayern-Torjäger schon wieder bereit für die große Titeljagd.

Auch interessant

Bayern-Überraschung um Harry Kane (33)

Kompany enthüllt Bayern-Plan mit Neuer und Urbig

Bayern-Knall: 250-Millionen-Deal in Gefahr?

Der große Traum des England-Kapitäns ist weiterhin der Gewinn der Champions League. Das soll mit dem deutschen Rekordmeister heuer gelingen. Der 33-Jährige fühlt sich weiterhin extrem wohl im Süden Deutschlands.

Dennoch kursieren immer wieder Gerüchte über einen möglichen Wechsel. Während der Weltmeisterschaft soll sogar der FC Barcelona angeklopft haben. Doch Kane hält den Münchnern vorerst noch die Treue und möchte seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag sogar schon bald verlängern.

Berater verhandelt mit Klubs

Dennoch geht es im Hintergrund heiß her. Wie das britische Portal "talkSPORT" berichtet, soll das Management des Knipsers unlängst konkrete Vertragsgespräche geführt haben. Allerdings mit keinem Verein aus den europäischen Top-Ligen.

Harry Kane 9 FC Bayern Muenchen und Jamal Musiala 10 FC Bayern Muenchen, 1. FC Heidenheim 1846 vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Maenner, Bundesliga, Freundschaftsspiel, Friendly Match, Saison 2026/2027, 18.08.2026 DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Heidenheim Baden-Wuerttemberg Deutschland *** Harry Kane 9, FC Bayern Munich, and Jamal Musiala 10, FC Bayern Munich, 1. FC Heidenheim 1846 vs. FC Bayern Munich, Soccer, Men, Bundesliga, Friendly Match, 20262027 Season, August 18, 2026 DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Heidenheim, Baden-Württemberg, Germany Copyright: xkolbert-press/MartinxAgüerax
Harry Kane saß beim Test gegen Heidenheim nur auf der Bank. © IMAGO/kolbert-press

Dem Bericht zufolge soll der Wüsten-Klub Al-Hilal aus Saudi-Arabien angeklopft haben und mit einem unglaublichen Millionen-Gehalt versuchen, den Briten abzuwerben. Vorerst gab es zwar ein klares "Nein", allerdings verständigten sich beide Parteien darauf, in Kontakt zu bleiben.

Kane möchte nicht ausschließen, seine Karriere in der Wüste ausklingen zu lassen, und könnte sich vorstellen, nach seiner Zeit in München, wann auch immer das sein mag, in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo zu treten, um der neue Kicker-Scheich zu werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ex-Weltmeister verrät brisantes Schumacher-Geheimnis

Bayern-Knall um Manuel Neuer (40)

Horror-Crash von Mick Schumacher

Wegen Musiala: Notarzt-Einsatz bei Bayern-Sieg

Bayern-Knall: 250-Millionen-Deal in Gefahr?

Bayern-Knall um Harry Kane (33)

Dortmund-Knall um Marcel Sabitzer (32)

Historischer Millionen-Deal beim FC Bayern München

Jürgen Klopp über DFB-PK: "Das war mein Fehler"

Bayern-Schock um Harry Kane (33)