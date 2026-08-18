Bayern-Schock um Harry Kane (33)

Harry Kane soll in den kommenden Wochen seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängern. Dennoch sorgen Transferverhandlungen für Wirbel.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Harry Kane ist nach der WM zurück in München. Beim letzten Test vor dem Supercup-Kracher gegen Dortmund stand er allerdings nicht in der Startelf. Dennoch ist der Bayern-Torjäger schon wieder bereit für die große Titeljagd.

Der große Traum des England-Kapitäns ist weiterhin der Gewinn der Champions League. Das soll mit dem deutschen Rekordmeister heuer gelingen. Der 33-Jährige fühlt sich weiterhin extrem wohl im Süden Deutschlands.

Dennoch kursieren immer wieder Gerüchte über einen möglichen Wechsel. Während der Weltmeisterschaft soll sogar der FC Barcelona angeklopft haben. Doch Kane hält den Münchnern vorerst noch die Treue und möchte seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag sogar schon bald verlängern.

Berater verhandelt mit Klubs

Dennoch geht es im Hintergrund heiß her. Wie das britische Portal "talkSPORT" berichtet, soll das Management des Knipsers unlängst konkrete Vertragsgespräche geführt haben. Allerdings mit keinem Verein aus den europäischen Top-Ligen.

Harry Kane saß beim Test gegen Heidenheim nur auf der Bank. © IMAGO/kolbert-press

Dem Bericht zufolge soll der Wüsten-Klub Al-Hilal aus Saudi-Arabien angeklopft haben und mit einem unglaublichen Millionen-Gehalt versuchen, den Briten abzuwerben. Vorerst gab es zwar ein klares "Nein", allerdings verständigten sich beide Parteien darauf, in Kontakt zu bleiben.

Kane möchte nicht ausschließen, seine Karriere in der Wüste ausklingen zu lassen, und könnte sich vorstellen, nach seiner Zeit in München, wann auch immer das sein mag, in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo zu treten, um der neue Kicker-Scheich zu werden.