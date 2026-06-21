Akademiker-Hammer
FPÖ will Studierte länger arbeiten lassen
FPÖ-Budgetsprecher Arnold Schiefer will echte Reformen bei Pensionen und Gesundheit, um das Budget zu sanieren. Für Ältere müsse weiter der Vertrauensschutz gelten. Aber man müsse genau diskutieren, für wen es zumutbar sei länger zu arbeiten: "Für Leute etwa, die studiert haben und die keine körperlich schweren Arbeiten verrichten mussten", meint er im "Standard".
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Was die Gesundheit angeht, schlägt er vor, die Kompetenz beim Bund zusammen zu führen. Man werde auch an jeder Schraube drehen müssen: "Von den Leistungen bis zu den Selbstbehalten". Letztere könnten allerdings nur das allerletzte Mittel sein.
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