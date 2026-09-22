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Parkplatz-Chaos

Frau (78) rammt beim Park-Versuch sechs Autos

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Eigentlich wollte eine 78-jährige Frau in Polen nur einen freien Parkplatz ergattern. Doch dann geriet ihr Einparkmanöver völlig außer Kontrolle – und endete mit sechs beschädigten Autos. Eine Überwachungskamera filmte das unglaubliche Chaos.
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Der Vorfall ereignete sich am Montag, 14. September, auf dem Marktplatz von Zakliczyn in der Woiwodschaft Kleinpolen. Die Frau war mit einem kleinen Skoda unterwegs und suchte offenbar nach einer passenden Parklücke.

Schließlich steuerte sie auf eine freie Stelle zu. Doch beim Einparken übersah sie einen Poller und krachte dagegen.

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Die Fahrerin wollte daraufhin zurücksetzen, um sich aus der misslichen Lage zu befreien.

Dann geht plötzlich alles schief

Beim Rückwärtsfahren geriet der Wagen offenbar außer Kontrolle. Der Skoda setzte sich mit großer Wucht in Bewegung und raste in einem weiten Bogen über den Parkplatz.

Dabei krachte die 78-Jährige nacheinander in mehrere abgestellte Fahrzeuge. Insgesamt wurden sechs Autos beschädigt. Auch Teile der Infrastruktur auf dem Marktplatz wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Das gesamte Manöver dauerte nur wenige Sekunden – die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen eindrucksvoll, wie aus einer kleinen Park-Panne ein regelrechtes Blech-Chaos wird.

Polizei ermittelt

Warum der Wagen beim Zurücksetzen plötzlich so stark beschleunigte, ist bislang nicht abschließend geklärt. Medienberichte sprechen davon, dass die Fahrerin offenbar zu stark aufs Gaspedal trat.

Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen beziehungsweise die Untersuchung des Unfalls übernommen.

Für die 78-Jährige endete die Suche nach einem Parkplatz damit jedenfalls deutlich teurer als geplant: Statt gemütlich einzuparken, hinterließ sie sechs beschädigte Fahrzeuge.

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