Pirelli investiert rund eine Milliarde Euro in US-Werk

Der italienische Reifenhersteller Pirelli will rund eine Milliarde Euro in den Ausbau seines Werks im US-Bundesstaat Georgia investieren.

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Der Verwaltungsrat stimmte dem Investitionsplan mehrheitlich zu. Mit dem mehrjährigen Ausbau des Werks in Georgia will Pirelli seine Produktion für den US-Markt ausweiten und insbesondere das Geschäft mit technologisch anspruchsvollen Reifen stärken.

Die USA sind nach Angaben des Unternehmens der weltweit größte Markt für sogenannte High-Value-Reifen und stehen für rund 40 Prozent des weltweiten Absatzes in diesem Segment. Der Ausbau soll 2027 beginnen und die Strategie stärken, Produkte möglichst in dem Markt herzustellen, in dem sie verkauft werden. Zugleich soll die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten verbessert werden. Pirelli verwies zudem auf die steigende Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Reifen aus US-Produktion.

Ausbau des US-Standorts zum hochmodernen Industriezentrum

Das Mailänder Unternehmen ist seit 2002 im Bundesstaat Georgia tätig. Der Standort soll schrittweise zu einem hochmodernen Industriezentrum ausgebaut werden. Nach vollständiger Umsetzung des Projekts im Jahr 2033 soll das Werk rund sechs Millionen Autoreifen pro Jahr produzieren und etwa 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.

Der Ausbau ist in zwei Phasen vorgesehen. Zunächst soll die Produktion schrittweise durch eine Weiterentwicklung des von Pirelli entwickelten robotergestützten Modular Integrated Robotized System (MIRS) erweitert werden. Ab 2028 soll die Kapazität schrittweise auf drei Millionen Reifen steigen. Zum Einsatz kommen dabei autonome modulare Robotersysteme zur Herstellung technologisch anspruchsvoller Reifen.

Darüber hinaus ist der Bau einer weitgehend automatisierten konventionellen Produktionsanlage für Premiumreifen geplant. Auch diese soll eine Kapazität von drei Millionen Reifen erreichen. In dem Werk sollen zudem Reifen mit der sogenannten Cyber-Tyre-Technologie hergestellt werden. Pirelli betonte, dass der Investitionsplan die Ziele für 2026 nicht verändern werde. Für den Zeitraum von 2027 bis 2033 soll das Verhältnis von Investitionen zum Umsatz den Angaben zufolge weitgehend auf dem Niveau der vergangenen Jahre bleiben.