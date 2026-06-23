Frau wollte Pflegekind gegen Affen tauschen

Eine 70-jährige Frau wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt, nachdem sie eines ihrer Pflegekinder gegen einen Affen tauschen wollte.

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Die 70-jährige Brenda Deutsch aus Missouri (USA) wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt, nachdem sie eines ihrer Pflegekinder gegen einen Affen tauschen wollte. Die Frau hatte über Jahrzehnte hinweg rund 200 Kinder und Jugendliche in ihrer Obhut.

Die Ermittlungen ergaben, dass das betroffene Mädchen tatsächlich zu einer Frau nach Texas gebracht wurde, die exotische Tiere halten soll. Hinweise auf einen geplanten Tausch gegen einen Affen brachten die Behörden schließlich auf die Spur des Falls. Das Kind war zuvor nicht mehr in der Schule erschienen. Ermittler fanden das Mädchen mehrere Hundert Kilometer entfernt in Texas.

Schwere Missbrauchsvorwürfe

Laut Staatsanwaltschaft musste das Pflegekind über Jahre schwere Misshandlungen ertragen. Die Pflegemutter soll das Mädchen unter anderem mit einem Brett, Schuhen und anderen Gegenständen geschlagen sowie mehrfach ins Gesicht geschlagen haben.

Als die Behörden das Kind fanden, soll es unterernährt und verwahrlost gewesen sein. Inzwischen befindet es sich in staatlicher Obhut.

Deal mit Staatsanwaltschaft

Ursprünglich stand die 70-Jährige wegen mehrerer Delikte vor Gericht. Im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft bekannte sie sich schließlich der Kindeswohlgefährdung schuldig. Andere Anklagepunkte, darunter Kindesmissbrauch und Vernachlässigung, wurden fallengelassen. Dafür erhielt sie eine Haftstrafe von sieben Jahren.