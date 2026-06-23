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Grüne wittern geringere WKÖ-Umlagen-Senkung

© APA/HANS KLAUS TECHT
Die Grünen warnen vor einer geringerer Umlagen-Senkung der Wirtschaftskammer "durch die Hintertür".
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Im erweiterten Präsidium der Wirtschaftskammer soll am Mittwoch die angekündigte Senkung der Kammerumlage 2 (KU2) fixiert werden. Das soll den Unternehmen wie berichtet 100 Mio. Euro sparen. Doch die Grünen in der Wirtschaftskammer schlagen in diesem Zusammenhang Alarm: Es müsse auch die bestehende Befreiung von der KU2 für Dienstnehmende über 60 Jahre beibehalten werden. Hintergrund ist die im Budgetbegleitgesetz vorgesehene Abschaffung der FLAF-Befreiung für die Älteren.

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Klarstellung gefordert

Die Grünen in der WKÖ fordern daher eine Klarstellung im Wirtschaftskammergesetz. Sie bringen laut Ankündigung vom Dienstag also am Mittwoch im dann tagenden erweiterten WKÖ-Präsidium einen Antrag ein, der die Änderung sicherstellen soll. "Ziel ist, die bestehende KU2-Befreiung für Dienstnehmer:innen über 60 Jahre ausdrücklich abzusichern", heißt es.

Die Sprecherin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth, sagte auf APA-Nachfrage, dass ansonsten durch etwa 500 Mio. Euro schwere Mehreinnahmen beim Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) rund 60 Mio. Euro an neuen Einnahmen zur WKÖ fließen und die angekündigte Einsparung so verwässert würde.

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