Grüne wittern geringere WKÖ-Umlagen-Senkung

Die Grünen warnen vor einer geringerer Umlagen-Senkung der Wirtschaftskammer "durch die Hintertür".

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Im erweiterten Präsidium der Wirtschaftskammer soll am Mittwoch die angekündigte Senkung der Kammerumlage 2 (KU2) fixiert werden. Das soll den Unternehmen wie berichtet 100 Mio. Euro sparen. Doch die Grünen in der Wirtschaftskammer schlagen in diesem Zusammenhang Alarm: Es müsse auch die bestehende Befreiung von der KU2 für Dienstnehmende über 60 Jahre beibehalten werden. Hintergrund ist die im Budgetbegleitgesetz vorgesehene Abschaffung der FLAF-Befreiung für die Älteren.

Klarstellung gefordert

Die Grünen in der WKÖ fordern daher eine Klarstellung im Wirtschaftskammergesetz. Sie bringen laut Ankündigung vom Dienstag also am Mittwoch im dann tagenden erweiterten WKÖ-Präsidium einen Antrag ein, der die Änderung sicherstellen soll. "Ziel ist, die bestehende KU2-Befreiung für Dienstnehmer:innen über 60 Jahre ausdrücklich abzusichern", heißt es.

Die Sprecherin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth, sagte auf APA-Nachfrage, dass ansonsten durch etwa 500 Mio. Euro schwere Mehreinnahmen beim Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) rund 60 Mio. Euro an neuen Einnahmen zur WKÖ fließen und die angekündigte Einsparung so verwässert würde.