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Brutales Video

Hier eskaliert ein Polizei-Einsatz in England völlig

© Getty Images/iStockphoto
Ein Video aus England sorgt derzeit für heftige Diskussionen. Die Aufnahmen zeigen einen Polizeieinsatz, der innerhalb weniger Sekunden außer Kontrolle gerät.
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Die Szenen wurden von Augenzeugen gefilmt und verbreiteten sich rasch im Internet. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Polizisten versuchen, einen Mann unter Kontrolle zu bringen. Dabei kommt es zu einem heftigen Gerangel. Mehrere Beamte greifen schließlich zu Schlagstöcken, zudem wird ein Taser eingesetzt.

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Ermittlungen eingeleitet

Der Vorfall löste in Großbritannien eine Debatte über das Vorgehen der Polizei aus. Während einige Nutzer das Eingreifen der Beamten verteidigen, kritisieren andere die Härte des Einsatzes. Die zuständigen Behörden haben inzwischen Ermittlungen aufgenommen. Dabei soll geklärt werden, ob die eingesetzten Zwangsmittel verhältnismäßig waren.

Polizei verteidigt Vorgehen

Nach ersten Angaben soll der Mann zuvor Widerstand geleistet haben. Die Polizei betont, ihre Beamten hätten in einer angespannten Situation handeln müssen.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls werden nun untersucht. Das Video sorgt derweil weiter für Diskussionen in den sozialen Netzwerken.

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