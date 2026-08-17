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Gegen Stephens

Frühes Aus: Potapova scheitert in Cincinnati

Tennisspielerin schlägt einen Ball während eines Matches auf einem Hartplatz.
© Getty Images
Für Anastasia Potapova ist das WTA-1000-Tennis-Turnier von Cincinnati nach dem ersten Auftritt schon wieder zu Ende.
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Nach einem Freilos in Runde eins verlor die als Nummer 24 gesetzte Österreicherin am Sonntag in der zweiten Runde gegen die US-Amerikanerin Sloane Stephens nach 75 Minuten mit 2:6,4:6. Die 25-jährige ÖTV-Akteurin unterlag im zweiten Duell mit der Ex-US-Open-Siegerin erstmals, 2023 hatte sie zum Auftakt der Australian Open in Melbourne 7:6,6:4 gewonnen.

Österreichs Nummer eins und WTA-25. will nun vor den US Open noch ein Turnier einschieben. Sie bestreitet das WTA-500-Turnier in Monterrey. Auch die in Ohio in Runde eins ausgeschiedenen Lilli Tagger und Sinja Kraus (Qualifikation) spielen vor dem am 30. August beginnenden, letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres noch in Mexiko.

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