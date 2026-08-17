Geldbörse weg, Anzeige da: Dieser Mann hatte doppeltes Pech

Ein kurzer Stopp an einer Raststätte an der A95 wurde für einen 35-jährigen Inder zum doppelten Ärgernis. Er hatte seine Geldbörse auf dem Autodach vergessen – bei der Suche machte die Polizei dann einen überraschenden Fund.

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Am Samstagabend gegen 21.45 Uhr hielt der 35-Jährige an der Rastanlage Höhenrain im Gemeindebereich Icking (Deutschland). Anschließend fuhr er nach eigenen Angaben weiter in Richtung München.

Was er dabei offenbar nicht bemerkte: Sein Portemonnaie lag noch auf dem Dach seines Autos.

Während der Fahrt flog die Geldbörse vom Fahrzeug. Der Mann bemerkte den Verlust und wandte sich an eine Streife der Grenzpolizei Murnau, die ihn bei der Suche unterstützte.

Polizei findet Geldbörse – und wird stutzig

Die Suche war schließlich erfolgreich. Die Beamten fanden das Portemonnaie und machten sich daran, den verstreuten Inhalt zu überprüfen. Dabei stießen sie auf einen indischen Führerschein.

Doch mit dem Dokument stimmte offenbar etwas nicht: Die Polizisten stellten fest, dass es sich um eine komplette Fälschung handelte.

Der Führerschein wurde von der Streife sichergestellt. Für den 35-Jährigen war die Suche nach seinem verlorenen Geldbeutel damit endgültig beendet – allerdings dürfte die Angelegenheit für ihn nun ein juristisches Nachspiel haben.