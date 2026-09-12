Glasners Nottingham Forest holte ersten Sieg

Nottingham Forest hat nun fünf Punkte am Konto.

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Birmingham. Im vierten Anlauf hat es bei Oliver Glasner und Xaver Schlager mit Nottingham Forest mit dem ersten Saisonsieg in der Premier League geklappt. Der Club der beiden Österreicher bezwang Aston Villa am Samstag auswärts 2:1 (0:0). Liam Delap (46.) und Igor Jesus (88.) schossen die "Tricky Trees" zum Sieg gegen den im Tabellenkeller liegenden Europa-League-Sieger. Für Aston Villa war ein Tor von Alysson (74.) zu wenig.

David Affengruber gab sein Debüt für Fulham beim 0:0 an der Anfield Road gegen Liverpool, während Jannik Schuster erstmals von Beginn an für Brentford verteidigte. Brentfords Partie in Bournemouth endete 2:2. Den nächsten Liga-Dämpfer gab es indes für Chelsea beim 2:2 gegen den ausgezeichnet in die Saison gestarteten Aufsteiger Hull City (8 Punkte).

Nottingham Forest hat nun fünf Punkte am Konto. Xaver Schlager spielte im zentralen Mittelfeld durch. Glasner setzte seine hervorragende persönliche Bilanz im Trainerduell mit Unai Emery, dem fünffachen Europa-League-Sieger aus Spanien, fort. In nunmehr acht Aufeinandertreffen holten Glasner-Teams sechs Siege bei zwei Remis.