Google-Ausfall legt Bankdienste lahm

Ein Ausfall bei Google Cloud hat in Europa zahlreiche Onlinedienste beeinträchtigt. Auch Bankkunden waren betroffen. ING gab inzwischen Entwarnung.

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Auslöser war eine technische Störung bei Google-Cloud-Diensten in Großbritannien. Betroffen war die Infrastruktur in der Region London. Die Auswirkungen reichten jedoch über die Landesgrenzen hinaus und sorgten auch in anderen europäischen Ländern für Probleme.

Zeitweise waren unter anderem der digitale Zahlungsverkehr und Kontodienste von Finanzdienstleistern beeinträchtigt. Bei der Digitalbank Revolut kam es zu Einschränkungen. Auch Nutzer anderer Banking-Apps berichteten von Problemen beim Zugriff auf ihre Konten und bei Transaktionen.

ING gibt Entwarnung

Auch bei der Bank ING waren Dienste zeitweise beeinträchtigt. Ein Sprecher betonte allerdings, dass die Einschränkungen nicht auf den Google-Ausfall zurückzuführen gewesen seien. "Alle unsere Services stehen unseren Kundinnen und Kunden wieder vollständig zur Verfügung", hieß es. Die Bank bedauerte die Unannehmlichkeiten und entschuldigte sich bei den betroffenen Kunden.

Auch Webseiten und Unternehmen betroffen

Nicht nur Banken hatten mit Problemen zu kämpfen. Zahlreiche weitere Onlinedienste, Webseiten und Unternehmensanwendungen, die auf Googles Cloud-Infrastruktur setzen, verzeichneten ebenfalls Störungen.

Google bestätigte die technischen Schwierigkeiten auf seinen Statusseiten und arbeitete an der Behebung. Die genaue Ursache des Ausfalls in der Londoner Rechenzentrumsregion sowie das gesamte Ausmaß der internationalen Auswirkungen wurden zunächst weiter untersucht.