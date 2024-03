Paris will 200 Millionen Euro für Teenie zahlen

Paris Saint-Germain will die Weichen für die Zukunft stellen und plant für die Verpflichtung eines Mbappe-Ersatzes ein Mega-Angebot.

Der französische Scheich-Klub will für eines der Top-Talente der Welt tief in die Tasche greifen. Nachdem der Ligue-1-Serienmeister sich für den Abgang von Superstar Kylian Mbappé rüstet, ist man auf der Suche nach einem Nachfolger offenbar fündig geworden. Das Objekt der Begierde in der Stadt der Liebe ist ein 16-jähriger Ausnahme-Kicker, für den man bereit sein soll 200 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

Die Rede ist von Barcelona-Shooting-Star Lamine Yamal, der erst im Oktober seinen Vertrag beim FC Barcelona bis 2026 verlängert hat. Das berichtet zumindest die spanische Zeitung "Marca". Dabei soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro verankert sein. Ob die finanziell schwer angeschlagenen Katalanen bei der angebotenen Summe schwach werden, wird sich erst zeigen.

Fakt ist, dass der Teenager der jüngste Debütant und Torschütze beim FC Barcelona und in der spanischen Nationalmannschaft ist. In 37 Pflichtspielen erzielte er immerhin schon sechs Tore. Mit der spekulierten Ablösesumme würde Yamal allerdings nur auf Platz zwei der teuersten Transfers der Geschichte landen. Das ist bislang weiterhin Neymar, der vor sieben Jahren für stolze 222 Millionen Euro ebenfalls von Barcelona nach Paris wechselte. Gut möglich, dass die Verbindung der katalanischen und französischen Hauptstadt bald auch den zweitteuersten Transfer aller Zeiten zu Buche stehen hat.