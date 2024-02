Alles offiziell: Mbappe wird ein 'Königlicher'

Die Fußballwelt zählt die Tage, denn in genau 133 Tagen wird Kylian Mbappé offiziell das Trikot von Real Madrid tragen. Laut Informationen der spanischen Sportzeitung "Marca" soll der PSG-Superstar nämlich bereits vor zwei Wochen eine Vereinbarung mit den Königlichen unterzeichnet haben.

Die jahrelange Transfer-Saga um Kylian Mbappé nähert sich anscheinend ihrem spektakulären Ende. Seit 2017 ranken sich Spekulationen um einen Wechsel des PSG-Stürmers zu Real Madrid, und nun soll es am 1. Juli 2024 endlich soweit sein. Die spanische Sportzeitung "Marca" enthüllte, dass der Deal mittlerweile in trockenen Tüchern ist. Demnach wird der 25-jährige Stürmer in Madrid einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.

Erst vergangenen Dienstag hat sich Mbappé mit PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi getroffen, um ihm mitzuteilen, dass er den Klub am 30. Juni verlassen wird. Die konkrete Kontaktaufnahme seitens der Königlichen soll es dabei bereits Anfang des Jahres gegeben haben. Zur endgültigen Vertragseinigung zwischen beiden Parteien sei es indes Anfang Februar gekommen.

100 Millionen Euro Boni!

Obwohl Mbappé auf sein Jahresgehalt im Vergleich zu Paris verzichtet, wo er beeindruckende 32 Millionen Euro pro Saison verdiente, wird er in der spanischen Hauptstadt dennoch gut versorgt sein. Mit einem Gehalt von 50 Millionen Euro pro Jahr wird er zweifellos ein angenehmes Leben in Madrid führen können.

Obwohl der Wechsel ablösefrei erfolgt, ist die finanzielle Dimension des Deals unglaublich. Neben den 50 Millionen Euro Gehalt pro Jahr wird Mbappé nämlich zusätzlich mit einem erstaunlichen Handgeld von 100 Millionen Euro belohnt. Und auch die Rückennummer soll bereits feststehen. Laut "Mundo Deportivo" werde der Weltmeister von 2018 die 10 von Ex-Ballon-d'Or-Sieger Luka Modric erben. Dessen Vertrag läuft im Sommer und es gilt bereits als ausgemacht, dass der 38-Jährige Kroate den spanischen Rekordmeister im Sommer ablösefrei verlässt.