Vor Hit krachts zwischen Mbappé & Luis Enrique

Der französische Meister Paris SG will am Dienstag (21 Uhr/sport24-Liveticker) gegen Real Sociedad aus Spanien das Champions League Viertelfinal-Ticket lösen. Die Franzosen reisten mit einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel nach San Sebastian in die Reale Arena.

In den vergangenen zwei Jahren war für Paris Saint-Germain in der Champions League jeweils im Achtelfinale Endstation. Doch heute (21 Uhr/sport24-Liveticker) wollen die Franzosen diesen Fluch endlich beenden, indem sie den 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen und auswärts gegen Real Sociedad wieder das Viertelfinalticket lösen. Mbappé und Co. klarer Favorit Problem: Kylian Mbappé und Co. übernehmen gegen den spanischen Tabellensiebten zwar klar die Favoritenrolle, dennoch scheinen seit geraumer Zeit Spannungen zwischen dem Superstar und Trainer Luis Enrique zu brodeln. Enrique hatte den Stürmer, der den Verein nach der Saison verlässt, am Freitag gegen Monaco (0:0) erneut frühzeitig ausgewechselt. Danach hatte Mbappé die zweite Hälfte nicht von der Spielerbank, sondern von der Tribüne aus verfolgt. „Wir müssen uns daran gewöhnen, ohne ihn zu spielen“, erklärte der PSG-Coach im Nachhinein. In San Sebastian soll der 25-Jährige aber wieder fester Bestandteil des Kaders sein. Immerhin erzielte er beim Hinspiel das 1:0.