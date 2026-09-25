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Google schickt KI-Chips ins Weltall

Aaron Brüstle
von
Die Internationale Raumstation schwebt über der Erde im Sonnenlicht im Weltraum.
© Getty Images
Großer Test für ein Rechenzentrum im Weltraum. Die Strahlungsresistenz und viele weitere Fragen sind offen.
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Google macht einen ersten Schritt, um herauszufinden, ob Rechenzentren im All machbar sind. Der Internet-Konzern schickt vier seiner KI-Chips in die Erdumlaufbahn, um zu testen, wie gut sie das vertragen. Probleme könnten schon in der Startphase drohen, weil die Prozessoren Erschütterungen und einem vielfachen der Erdanziehungskraft ausgesetzt sein werden, erläuterte Google in einem Blogeintrag. In Vibrationstests auf der Erde hätten die Chips den Belastungen standgehalten.

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Starke Strahlung, Weltraum-Schrott

Eine weitere Herausforderung sei die starke Strahlung außerhalb der Erdatmosphäre, die Elektronik beschädigen könne. Um ihre Effekte zu simulieren, seien die TPU-Chips (Tensor Processing Unit) im Labor mit einem Protonen-Strahl beschossen worden. Nach diesen Versuchen sei man zwar überzeugt, dass die Technik den geplanten fünfjährigen Einsatz in Weltraum-Rechenzentren überstehen könne: "Aber einige Dinge können nur im All getestet werden."

Auch schnell fliegende Trümmer von Weltraum-Schrott stellen eine Gefahr dar.

Der Satellit mit den Google-Chips soll kommende Woche starten - als einer von vielen auf einer Rakete der Weltraumfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk.

Große Erwartungen an Rechenzentren im All

Ein Mann im Anzug lächelt bei einer festlichen Veranstaltung im Innenraum.
Musk will mit SpaceX eigene Rechenzentren in der Erdumlaufbahn © EPA

Musk kündigt oft an, mit SpaceX eigene Rechenzentren in der Erdumlaufbahn aufbauen zu wollen. Er verweist vor allem auf die Möglichkeit, dass dort große Mengen Solarstrom für den Betrieb der Anlagen erzeugt werden könnten. Zugleich stößt der laufende Ausbau immer größerer Rechenzentren für den Betrieb Künstlicher Intelligenz vor allem in den USA auf zunehmenden Widerstand. Sie einfach ins All auszulagern, wäre Musks Logik folgende eine mögliche Lösung dafür.

Zugleich gibt es bei den Plänen noch sehr viele offene Fragen. Das betonte auch Google. So sei die Kühlung ein Problem, hieß es. Rechenzentren erzeugen beim Betrieb viel Hitze. Und im All ist es zwar eiskalt - aber ohne einen Luftzug im Vakuum kann die Hitze nur über Kühlelemente abgeführt werden, was einen anderen Ansatz als auf der Erde erfordert. Bei dem Test wolle man unter anderem erkunden, wie das neu entworfene Kühlsystem unter realen Bedingungen im Weltall funktioniere, erklärte Google. Eine weitere Herausforderung sei die Übertragung großer Datenmengen zwischen einzelnen Rechenzentren-Satelliten, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegten.

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