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Samstag und Sonntag

Gratis-Spritzer und Traktorparade bei Stammersdorfer Weintagen

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Zwei Frauen mit Sonnenbrillen beim Stammersdorfer Weinfest, eine trägt Dirndl und Blumenkranz.
© volxfest.at
Am Wochenende wird die Stammersdorfer Straße wieder zum Treffpunkt für Weinfreunde, Ausflügler und Familien.
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Die Weintage zählen seit Jahren zu den beliebtesten Weinfesten der Bundeshauptstadt. Im Herzen des 21. Bezirks erwartet die Besucher auf der Stammersdorfer Straße ein gelungener Mix aus hochklassigen Weinen, traditioneller Heurigenkultur und jener Wohlfühlatmosphäre, für die der Floridsdorfer Norden weit über Wien hinaus bekannt ist.

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Ein Höhepunkt ist heuer wieder die Oldtimer-Traktorparade, bei der liebevoll restaurierte Fahrzeuge durch die Kellergasse rollen. Auf der Bühne am Hauptplatz sorgt sowohl am Samstag als auch am Sonntag (29. und 30. August) Live-Musik für Stimmung. Erstmals gibt es außerdem eine Kinder-Traktorparade, bei der die jüngsten Besucher mit Trettraktoren, Bobbycars und Dreirädern für Jubel sorgen.

Neben Wein und Kulinarik warten auf die Festivalgäste zahlreiche Attraktionen. Geplant sind unter anderem eine Hüpfburg, ein Kinderkarussell, Volkstanz, Wandermusikanten, eine Tischtennis-Station sowie eine neue Kreativmeile mit Kunsthandwerk und unterhaltsamen Mitmachangeboten.

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