Bayern-Fans müssen DIESES Müller-Video sehen

Nach der schlimmen Verletzung von Jamal Musiala fordern Experten und Fans, dass Vereinslegende Thomas Müller noch ein halbes Jahr bei den Bayern bleibt.

Die Bayern sind zurück in München. Während die sportlichen Verantwortlichen weiter auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive sind, verlor man mit der Viertelfinal-Niederlage gegen Paris gleich zwei weitere Angreifer. Jamal Musiala verletzte sich und fällt mindestens ein halbes Jahr aus. Für Thomas Müller ist die Zeit bei den Bayern nun endgültig vorbei.

Oder doch nicht? Durch den Musiala-Ausfall könnte der Bayern-Abschied doch noch etwas verzögert werden. Das wäre zumindest die Hoffnung mancher Experten und vor allem der Fans. Bislang schwieg der 35-Jährige. Doch das änderte sich jetzt mit seinem neuesten Instagram-Video.

Das Video zeigt Müller ein vermutlich letztes Mal auf dem Trainingsplatz der Bayern. Nach 25 Jahren schließt sich das Kapitel mit dem deutschen Rekordmeister endgültig. "Eine letzte Verabschiedung von meinem Trainingsgelände, ein letztes Mal ‚Tschüss‘ zu meiner Umkleidekabine. Es war ein Vergnügen, es war eine Ehre, für Bayern zu spielen“, und ringt teilweise selbst mit den Tränen.

Kommt es doch zum Wiedersehen?

Dann folgen die Worte, die vorerst kein Bayern-Fan hören will. "Es ist Zeit für einen neuen Abschnitt in meinem Leben. Ich bin glücklich, was ich erleben durfte", so Müller weiter.

Auffällig im Video ist der Titel "Last Call" und dass Müller auf Englisch spricht. Eine Andeutung, dass der mögliche Wechsel in die USA zu Los Angeles FC bald offiziell wird? Eine Sache, die den Münchner Anhängern wieder Mut macht.

Denn die MLS-Saison beginnt erst im Februar. Damit bleibt die Hoffnung, dass die Vereinsikone zwar offiziell wechselt, aber für ein paar Monate doch noch in die Heimat verliehen werden könnte.