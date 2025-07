FC Bayern nach Transfer-Absagen heiß auf Chelsea-Star

Der Transfersommer des FC Bayern läuft bislang nicht nach Wunsch, jetzt versuchen es die Münchner bei einem Chelsea-Star.

Bei der Klub-WM sind die Bayern am Samstag (ab 18 Uhr im LIVE-TICKER) im Viertelfinale gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain gefordert. Unterdessen läuft die Kaderplanung in München auf Hochtouren.

Nach dem Abgang von Thomas Müller, Leroy Sané, Eric Dier und Mathys Tel wird immer noch an allen Ecken und Enden nach Verstärkungen gesucht. Bislang konnte man nur Tom Bischof und Jonathan Tah verpflichten. Florian Wirtz hat sich gegen einen Wechsel an die Isar entschieden und streift sich lieber das Trikot des FC Liverpool über. Bei Nico Williams und Nick Woltemade bahnen sich ähnliche Fiaskos ohne Happy End an.

In der Offensive haben die Sportbosse Max Eberl und Christoph Freund dringend Handlungsbedarf. Noch dazu könnte Abwehr-Star Min-jae Kim den Verein verlassen, was ein Loch in der Defensive aufreißen würde.

Ersatz-Kandidat mit Bundesliga-Erfahrung

Für diesen Fall dürfte man nun allerdings einen Kandidaten ins Auge gefasst haben, der nach Deutschland wechseln soll und bereits Erfahrung mit der deutschen Bundesliga hat.

Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano soll Renato Veiga vom FC Chelsea einer von vier Kandidaten als Kim-Ersatz sein. Er absolvierte 2023 in einem halben Jahr für den FC Augsburg 13 Spiele, ehe es über Basel und Juventus Turin zum FC Chelsea ging. Ausgebildet wurde der 21-jährige Portugiese bei Sporting Lissabon.

Der Marktwert des 1,90-Meter großen Abwehr-Talents liegt derzeit bei 25 Millionen Euro, allerdings sollen laut Romano auch weitere Vereine Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Die Bayern hingegen werden erst aktiv, sollte Kim den Verein verlassen. Gut möglich, dass sich hier das nächste Münchner Transfer-Fiasko ankündigt.