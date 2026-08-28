Knapp jeder 5. OÖ-Lehrling wird in Linz ausgebildet

Linz ist und bleibt ein wichtiger Standort für die Lehrlingsausbildung in Oberösterreich.

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Linz. Die Stahlstadt zählt weiterhin zu den wichtigsten Ausbildungsstandorten Oberösterreichs. Ende 2025 wurden laut Wirtschaftskammer 4.117 Lehrlinge in 641 Linzer Betrieben ausgebildet. Damit absolviert fast jeder fünfte oberösterreichische Lehrling seine Ausbildung in der Landeshauptstadt. Landesweit gab es 21.390 Lehrlinge in 4.734 Betrieben.

Stadt bildete 315 Lehrlinge aus

Auch die Stadt Linz und ihre Unternehmensgruppe spielen bei der Ausbildung eine wichtige Rolle. Im vergangenen Jahr wurden dort insgesamt 315 Lehrlinge beschäftigt. Damit zählen Stadt und Unternehmensgruppe zu den größten Ausbildungsbetrieben Oberösterreichs. Das Angebot reicht von Verwaltungsassistenz und Applikationsentwicklung über Tischlerei und Landschaftsgärtnerei bis zu IT-Systemtechnik und Klimagärtnerei.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Lehrlingszahlen allerdings gesunken. Ende 2024 wurden in Linz noch 4.169 Lehrlinge in 666 Betrieben ausgebildet. Auch oberösterreichweit ging die Zahl zurück: von 22.177 auf 21.390 Lehrlinge.

Hoffnung in neue Ausbildungsmodelle

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, setzen die Verantwortlichen auch auf neue Ausbildungsmodelle. Vizebürgermeisterin Merima Zukan und Stadtrat Thomas Gegenhuber begrüßen den geplanten Ausbau der Lehre mit Matura und fordern gleichzeitig mehr Unterstützung für die Kombination von Matura und Lehre.

Ein Beispiel dafür ist das Bildungsprogramm "CAP." in der Tabakfabrik Linz. AHS-Oberstufenschüler können dort parallel zur Matura eine Ausbildung in Mechatronik absolvieren. Nach vier Jahren schließen sie sowohl mit der Reifeprüfung als auch mit der Lehrabschlussprüfung ab. Das Programm soll damit schulische Allgemeinbildung und praktische Berufsausbildung miteinander verbinden.