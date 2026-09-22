Haus-Einsturz: Pensionistin noch unter Trümmern?

Nach dem Hauseinsturz in der Wiener Innenstadt könnte noch eine Person verschüttet sein.

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Schock-Nachricht nach dem Hauseinsturz in der Wiener Innenstadt. Nach einem Deckeneinsturz bei dem eine Bewohnerin (57) verschüttet und schwer verletzt geborgen wurde, läuft heute die Personensuche weiter.

Grund dafür: Eine weitere Person könnte sich unter den Trümmern befinden. Laut Nachbarn soll es sich um eine über 80- oder 90-jährige Pensionistin handeln.

Handyortung: Vermutlich noch Person unter Trümmern

© APA/BERUFSRETTUNG WIEN

Zuerst vermuteten Einsatzkräfte, die Frau halte sich an ihrem Nebenwohnsitz auf. Eine Handyortung zeigte dann aber: Die Person könnte unter den Trümmern begraben sein.

Jetzt wird wieder fieberhaft nach der Pensionistin gesucht. Laut oe24-Informationen könnte es sich um eine Schneiderin handeln, die seit dem Hauseinsturz nicht mehr gesehen wurde.