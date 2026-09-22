Handy-Ortung
Haus-Einsturz: Pensionistin noch unter Trümmern?
Schock-Nachricht nach dem Hauseinsturz in der Wiener Innenstadt. Nach einem Deckeneinsturz bei dem eine Bewohnerin (57) verschüttet und schwer verletzt geborgen wurde, läuft heute die Personensuche weiter.
Auch interessant
Grund dafür: Eine weitere Person könnte sich unter den Trümmern befinden. Laut Nachbarn soll es sich um eine über 80- oder 90-jährige Pensionistin handeln.
Handyortung: Vermutlich noch Person unter Trümmern
Zuerst vermuteten Einsatzkräfte, die Frau halte sich an ihrem Nebenwohnsitz auf. Eine Handyortung zeigte dann aber: Die Person könnte unter den Trümmern begraben sein.
Jetzt wird wieder fieberhaft nach der Pensionistin gesucht. Laut oe24-Informationen könnte es sich um eine Schneiderin handeln, die seit dem Hauseinsturz nicht mehr gesehen wurde.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden