"Bis in den Oktober hinein" - ORF-Experte Wadsak lässt aufhorchen

Uns erwartet perfektes Spätsommer bis in den Oktober hinein.

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Morgen startet offiziell der Herbst. Pünktlich zum Beginn wird es in Österreich auch kühl – bevor es am Wochenende wieder deutlich wärmer wird. Darauf weist ORF-Wetterexperte Marcus Wadsak in einem aktuellen Posting hin.

"Sehr sommerlich"

"Das erste Herbstwochenende wird sehr sommerlich;-)", schreibt der Wetterexperte. Nach den kühleren Tagen soll es demnach "steil bergauf" gehen. Erwartet werden viel Sonnenschein und Temperaturen um 25 Grad.

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Damit dürfte der Start in den Herbst ungewöhnlich mild ausfallen. Und auch danach ist offenbar noch nicht mit einem raschen Wechsel zu klassischem Herbstwetter zu rechnen. Wadsak schreibt: "warm bleibt es bin hinein in den Oktober."

Nach dem kurzen Temperatursturz steht Österreich somit bereits die nächste spätsommerliche Phase bevor. Besonders am Wochenende könnte sich vielerorts noch einmal echtes Sommerfeeling einstellen.