Messi zittert vor "unbesiegbaren" Insel-Kickern

Kap Verde hat es bei der WM-Premiere tatsächlich geschafft und sich für die K.o.-Phase qualifiziert. Damit haben sie etwas geschafft, was noch keine andere Nation geschafft hat.

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Kap Verde schreibt Fußball-Geschichte. Bei der ersten Endrunden-Teilnahme des afrikanischen Inselstaates hat sich der Debütant in der Gruppe mit den Dauergästen Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien auf Platz 2 durchgesetzt und steht im Sechzehntelfinale.

Dort trifft man nun auf niemand Geringeren als Titelverteidiger Argentinien. Doch das ist nur der Lohn für die harte Arbeit der "Unbesiegbaren" rund um Goalie-Held Vozinha.

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Historischer Coup

Besonders kurios: 84 Nationen haben in der Geschichte an WM-Endrunden bisher teilgenommen. Durch die 3 Remis in der Gruppenphase sind die Insel-Kicker aber das EINZIGE Land, das bisher kein einziges WM-Spiel verloren hat.

Dieser historische Coup wurde im Anschluss ausgiebig gefeiert, als wäre man jetzt schon Weltmeister. Die Spieler lagen sich in den Armen und genossen den Moment und wollen nun in 1 Woche (4. Juli ab 0 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) auch den großen Titelfavoriten Argentinien ärgern.