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Das sind die Hotspots

Hitze-Hammer: Hier hat es jetzt schon 38,4 Grad

Heute könnte der Allzeit-Temperaturrekord fallen.
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Die aktuelle Hitzewelle erreicht heute ihren ersten Höhepunkt. In weiten Teilen Österreichs scheint zunächst die Sonne, gleichzeitig steigen die Temperaturen auf 32 bis 37 Grad. Besonders heiß wird es vom oberösterreichischen Zentralraum bis ins Nordburgenland, wo bis zu 39 Grad erwartet werden. Vereinzelt könnte sogar die 40-Grad-Marke erreicht werden.

Sogar der Temperaturrekord von 40,5 Grad (gemessen am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg) scheint in Reichweite. Bereits um 13 Uhr wurden in Mattersburg 38,4 Grad gemessen.

Die aktuellen Hitze-Hotspots

  • Mattersburg 38,4 °C
  • Waidhofen an der Ybbs 37,9 °C
  • Tulln-Langenlebarn 37,7 °C
  • Bad Deutsch-Altenburg 36,8 °C
  • Gars am Kamp 36,3 °C

Gewitter-Gefahr

Mit der großen Hitze steigt allerdings auch die Unwettergefahr. Über den Bergen bilden sich am Nachmittag zunehmend Quellwolken. Vor allem von Vorarlberg über Tirol und Kärnten bis ins Innviertel entwickeln sich teils kräftige Wärmegewitter. Auch in der Obersteiermark und vereinzelt weiter östlich sind Gewitter möglich. In ihrer Nähe kann starker bis stürmischer Wind auftreten.

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Auch am Samstag bleibt die Hitze vor allem im Osten des Landes erhalten. Dort werden erneut bis zu 38 Grad erwartet, während im Westen mit 26 bis 34 Grad etwas niedrigere Temperaturen erreicht werden. Bereits am Vormittag ziehen erste Schauer und Gewitter durch, im Tagesverlauf nehmen sie an Häufigkeit und Intensität zu. Besonders im Bergland können die Gewitter heftig ausfallen und von kräftigen Windböen begleitet werden. Im Osten bleibt es zudem vielerorts schwül.

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