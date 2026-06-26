Hitze legt Special Olympics lahm – mehrere Bewerbe abgesagt

Die extreme Hitzewelle sorgt jetzt für die ersten großen Auswirkungen auf den Sport. Wegen Temperaturen von bis zu 40 Grad müssen bei den Special Olympics in Wien zahlreiche Outdoor-Bewerbe gestrichen werden. Die Sicherheit der Athletinnen und Athleten hat Vorrang.

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Die Rekordhitze legt Teile der Special Olympics lahm. Wie das Organisationskomitee am Freitag bekannt gab, werden mehrere Bewerbe im Freien abgesagt. Betroffen sind die Sportarten Leichtathletik, Fußball, Tennis, Golf und Radsport.

"Temperaturen an die 40 Grad machen die Durchführung von Sportarten im Freien einfach zu riskant", erklärte Organisationsleiterin Birgit Morelli. Der Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehe an oberster Stelle.

Auch Special-Olympics-Österreich-Präsident Laurenz Maresch zeigte sich enttäuscht: "Wir bedauern die Absage der Outdoor-Bewerbe sehr – insbesondere für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich lange auf diese Nationalen Sommerspiele vorbereitet haben. Gleichzeitig tragen wir Verantwortung für die Sicherheit aller Beteiligten."

14 Bewerbe finden statt

Trotz der Absagen können 14 von insgesamt 19 Bewerben wie geplant ausgetragen werden. Diese finden in klimatisch besser geeigneten Hallen oder an geschützten Standorten statt, darunter die Sport Arena Wien, die Kletterhalle Wien, die Sporthalle Kagran sowie das Schwimmbad Floridsdorf.

Ganz Wien kämpft gegen die Hitze

Nicht nur die Special Olympics reagieren auf die außergewöhnlichen Temperaturen. Auch Veranstalter anderer Events treffen Schutzmaßnahmen. Beim Feel Good Festival sorgen große Ventilatoren, Sprühnebel und Rasensprenger für Abkühlung. Beim Wiener Sommerlaufcup werden entlang der Strecke Wasserstationen und Kühlmöglichkeiten eingerichtet, zudem erfolgt der Start bereits in den frühen Morgenstunden.

Die anhaltende Hitzewelle führt auch zu einem Boom im Handel. Klimageräte sind vielerorts bereits ausverkauft. Händler berichten von der stärksten Nachfrage seit Jahren, der Umsatz habe sich im Vergleich zu normalen Sommerwochen nahezu verdoppelt.

Badegewässer werden laufend kontrolliert

Für Abkühlung sorgen derzeit die Wiener Badegewässer. Die Wasserqualität an Alter Donau, Neuer Donau und weiteren Naturbadeplätzen wird regelmäßig überprüft. Nach Angaben der Behörden ist die Wasserqualität aktuell überwiegend ausgezeichnet.