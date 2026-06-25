Schleifen, lackieren, skaten: Schüler machen Skatepark fit

Mit Schleifpapier, Lack und viel Motivation starteten Wiener Jugendliche in die Ehrenamtswoche. Im Skatepark Penzing zeigten sie, wie Engagement und Teamarbeit die Stadt mitgestalten können. Über 3.400 Schülerinnen und Schüler sind diese Woche in Wien ehrenamtlich im Einsatz.

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Mit Schleifpapier, Lack und jeder Menge Motivation startete am Montag die 6. Wiener Ehrenamtswoche. Zum Auftakt packten Schülerinnen und Schüler im Skatepark Penzing selbst mit an und machten die beliebte Freizeitanlage fit für die neue Saison.

Unter dem Motto "Skate & Renovate" unterstützten Jugendliche der Klasse 4B des Bildungscampus Christine Nöstlinger die Instandhaltung einer der größten Outdoor-Skateanlagen Österreichs. Dabei wurden stark beanspruchte Metallkanten an den Rampen von Rost befreit, abgeschliffen und für eine neue Schutzlackierung vorbereitet.

Der Skatepark Penzing wird jährlich von rund 25.000 Menschen genutzt. Betreut wird die Anlage vom Verein Zeit!Raum, der bereits zum fünften Mal an der Wiener Ehrenamtswoche teilnimmt.

Politik packt mit an

Jugendliche machen den Skatepark Penzing fit für die Saison © Stadt Wien / David Bohmann

Auch Wiens Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling sowie Penzings Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner unterstützten die Jugendlichen vor Ort. Emmerling betonte die Bedeutung solcher Projekte für Demokratiebildung und gesellschaftliche Verantwortung. Schüchner lobte das Engagement der Schülerinnen und Schüler für einen wichtigen Treffpunkt im Bezirk.

Während ein Teil der Klasse handwerklich arbeitete, erhielt die andere Gruppe im Rahmen eines Workshops eine Einführung in den Skatesport. So wurden praktische Arbeit und sportliche Erfahrung miteinander kombiniert.

3.400 Schüler im Einsatz für Wien

Jugendliche machen den Skatepark Penzing fit für die Saison © Stadt Wien / David Bohmann

Die Aktion in Penzing ist nur eines von über 80 Projekten der diesjährigen Wiener Ehrenamtswoche. Insgesamt engagieren sich mehr als 3.400 Schülerinnen und Schüler in ganz Wien für soziale und gemeinnützige Zwecke.

Zu den 55 Partnerorganisationen zählen heuer erstmals auch Amnesty International und die SOS Balkanroute. Die Jugendlichen gestalten unter anderem Spielbereiche für Papageien, singen Karaoke mit Seniorinnen und Senioren oder bauen Gemüse für armutsbetroffene Menschen an.

Die Wiener Ehrenamtswoche wird seit 2021 von WIENXTRA organisiert und geht 2026 bereits in ihre sechste Auflage. In den vergangenen Jahren haben laut Veranstaltern bereits mehr als 19.500 Schülerinnen und Schüler aus über 820 Wiener Schulklassen daran teilgenommen.