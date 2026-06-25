Sonderregeln wegen Hitze-Chaos bei Helene Fischer

Extrem-Bedingungen in Köln: Für die beiden Mega-Konzerte von Schlager-Königin Helene Fischer im Rhein-Energie-Stadion am kommenden Freitag und Samstag (26. und 27. Juni) werden Rekordtemperaturen von bis zu 39 Grad vorhergesagt.

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Das anstehende Konzert-Wochenende von Helene Fischer in Köln wird zu einer echten Hitzeschlacht. Bei der gigantischen Stadionproduktion von Helene Fischer, die bereits bei vergangenen Auftritten mit einem humorvollen Spruch über eines ihrer engen Bühnenoutfits für lautstarke Lacher sorgte, herrscht akuter Hitze-Alarm.

Helene Fischer - ihre Mega-Performance 1 / 9 Sängerin in rotem Outfit kniet mit Mikrofon auf der Bühne und zeigt ins Publikum. © Redferns Eine Sängerin im roten Outfit tritt mit Tänzern in Rot auf einer Bühne auf. © Getty Images Sängerin in rotem Outfit singt auf einer Bühne vor begeistertem Publikum mit vielen Handyaufnahmen. © Redferns

Da an beiden Tagen insgesamt rund 100.000 Zuschauer in die Arena strömen, gelten verschärfte Sicherheits- und Mitnahmeregeln, um die Gesundheit der Fans zu schützen.

Sondererlaubnis

Normalerweise sind eigene Getränke in großen Stadien strengstens untersagt. Aufgrund der unbarmherzigen Wetteraussichten macht das Kölner Stadionmanagement via Facebook nun jedoch eine wichtige Ausnahme: Pro Person ist die Mitnahme von bis zu einem Liter Wasser in geschlossenen Tetrapacks ausdrücklich erlaubt. Zudem stellt der Betreiber auf dem gesamten Gelände kostenlose Trinkwasserspender zur Verfügung.

Helene Fischer © Getty Images

Dringende Warnung vor der prallen Sonne

Um Kreislaufkollapse vor und während der Show zu verhindern, haben die Veranstalter einen dringenden Appell an die Konzertbesucher gerichtet. Vor allem Inhaber von Stehplatztickets sollten sich am Nachmittag keinesfalls frühzeitig in der prallen Sonne vor den Toren oder im Innenraum aufstellen. Stattdessen wird dringend dazu geraten, bis zum Showstart die schattigen Bereiche der Stadionumläufe zu nutzen.

Die wichtigsten Verhaltensregeln für das Köln-Wochenende im Überblick:

Der Sonnenschutz: Das Mitbringen von Sonnencreme ist wichtig, allerdings dürfen keine großen Spraydosen mitgeführt werden.

Die Hilfsmittel: Kleine Handfächer oder batteriebetriebene Ventilatoren sind im Stadion erlaubt.

Der Kopfschutz: Ein heller Hut oder eine Kappe werden dringend empfohlen, um den angekündigten Rekordwerten zu trotzen.

Anreise-Hinweise

Wegen des massiven Verkehrsaufkommens rund um das Rhein-Energie-Stadion raten die Betreiber zudem vehement von einer Anreise mit dem eigenen Auto ab. Fans sollten stattdessen zwingend auf Busse und Bahnen ausweichen – die Konzert-Eintrittskarten fungieren im gesamten KVB- und VRS-Gebiet automatisch als kostenloser Fahrschein. Dass eine solche Mega-Tour körperlich und mental an die Substanz geht, ist kein Geheimnis: Schon vor dem offiziellen Start ihrer Tournee fand Helene Fischer deutliche Worte über den enormen Druck und die Vorbereitungen.