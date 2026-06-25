Botox zum 50er: Lilly Becker mit Beauty-Beichte

Reality-TV-Star und Unternehmerin Lilly Becker feiert am 25. Juni ihren 50. Geburtstag und blickt dabei auf ein bewegtes Leben im Rampenlicht sowie eine erfolgreiche Karriere abseits ihrer prominenten Vergangenheit zurück.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dass die gebürtige Niederländerin, die als Sharlely Kerssenberg auf die Welt kam, nun die magische Altersgrenze erreicht hat, sieht man ihr optisch kaum an. Daraus macht die Dschungelcamp-Siegerin des Vorjahres allerdings auch kein Geheimnis: Auf ihren Social-Media-Kanälen gewährt sie der Community regelmäßig ehrliche Einblicke in ihre Schönheitsbehandlungen – von Jawline-Optimierungen über Laser-Therapien bis hin zu intensiven Feuchtigkeitskuren. Im Rahmen eines Interviews mit dem Magazin Gala brachte sie es bereits im April auf den Punkt, als sie ein Kompliment für ihr jugendliches Aussehen kurz und knapp kommentierte: "Thank you, that's Botox, girl. Laser und Botox."

Becker: "Ich werde nur besser"

Dieser transparente Umgang stößt im Netz jedoch nicht nur auf Gegenliebe. Während viele Fans ihr Aussehen bewundern, finden sich in den Kommentarspalten auch kritische Stimmen, die ihr ein Übertreiben bei den Eingriffen vorwerfen. Becker selbst sieht dem Älterwerden ohnehin gelassen entgegen. Bereits vor einigen Jahren betonte das Model im Gespräch mit der Agentur teleschau, überhaupt kein Problem mit dem Altern zu haben: "Ich werde nur besser. Ich freue mich jeden Tag, gesund sein zu dürfen, und hoffe, ganz, ganz alt werden zu können."

Neues Glück und geschäftlicher Erfolg in Deutschland

Einem breiten Publikum wurde sie im Jahr 2005 durch ihre Beziehung mit Tennis-Legende Boris Becker bekannt. Das Paar gab sich 2009 in St. Moritz das Ja-Wort, ein Jahr später folgte die Geburt des gemeinsamen Sohnes Amadeus. Nach der Trennung im Jahr 2018 emanzipierte sich Lilly Becker erfolgreich vom Image der Spielerfrau und baute ihre eigene Fernsehkarriere in Deutschland über Formate wie "Let's Dance" oder "Global Gladiators" kontinuierlich aus. Ein optischer Ritterschlag folgte im September 2025, als sie das Cover des deutschen Playboy zierte.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Privat und beruflich hat die Jubilarin mittlerweile ein neues Kapitel aufgeschlagen. Seit Herbst 2022 lebt sie mit dem Sportmanager Thorsten Weck zusammen.

Nach dem Umzug aus ihrer langjährigen Wahlheimat London hat das Paar seinen Lebensmittelpunkt in Düsseldorf gefunden. Dort ist Becker mittlerweile auch als Unternehmerin erfolgreich und führt eine eigene Firma, die sich auf nachhaltige Hautpflegeprodukte, Wellness-Konzepte und umweltbewusste Lebenspraktiken spezialisiert hat.