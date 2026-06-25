Minus 14 Kilo: ZDF-Star Ronja Forcher verrät Trick

Nach schmerzhaften Erfahrungen in ihrer Jugend hat die Schauspielerin ihren Lebensstil komplett verändert.

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Hinter dem heutigen Wohlbefinden der 30-Jährigen steckt ein tieferer Reifeprozess. Nachdem sie bereits im Alter von 13 Jahren ihre beste Freundin verloren hatte, nutzte sie Nahrung lange Zeit als emotionalen Trost. Heute geht die Künstlerin weitaus achtsamer mit ihrem Körper um. "Ich habe zwar schon immer vegetarisch gelebt, viel Gemüse gegessen und frisch gekocht. Aber wie es so ist, auf Reisen, beim Dreh muss es schnell gehen. Heute esse ich bewusster", erklärt Forcher gegenüber "merkur.de".

Um sich tiefergehend mit dem Thema auseinanderzusetzen, nutzt sie Podcasts und Fachliteratur rund um das Thema Frauengesundheit. Ein Blick auf ihre Familie bestärkt sie in diesem Weg: "Wenn ich meine Großmutti und meine Mama anschaue, sehe ich, wie essenziell das ist."

Volle Kraft voraus: CrossFit als mentaler und physischer Anker

Ergänzend zur Ernährungsumstellung nimmt auch die körperliche Betätigung eine zentrale Rolle im Leben der Schauspielerin ein. Hierbei zeigt sich Forcher überaus diszipliniert: Seit rund drei Jahren ist intensives CrossFit ein fester und unverzichtbarer Bestandteil ihres Alltags. Das anspruchsvolle Krafttraining, das unter anderem auch Elemente des Gewichthebens beinhaltet, bildet mittlerweile das Fundament ihrer gesamten Fitnessroutine und sorgt für den nötigen Ausgleich im oft stressigen Drehalltag.

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Jubiläumsstaffel bringt ordentlich Unruhe auf den Gruberhof

Diesen sportlichen Ausgleich kann die Darstellerin der Lilli Gruber am Set derzeit wohl auch gut gebrauchen, denn die Handlung der neuen Folgen verspricht reichlich Konfliktpotenzial. Bereits in der offiziellen Ankündigung zum Drehstart deutete das ZDF an, dass den Zusehern auf dem Gruberhof turbulente Zeiten und heftige Spannungen bevorstehen.

Für zusätzliche Unruhe und emotionalen Zündstoff in den neuen Episoden sorgt dabei vor allem ein unerwartetes Wiedersehen: Die Figur Franziska kehrt in die Welt des Alpendoktors zurück. Dies wurde mittlerweile auch von der Agentur der Schauspielerin Simone Hanselmann offiziell bestätigt. In einem entsprechenden Statement heißt es dazu kurz und knapp: „Simone Hanselmann hat eine durchgehende Nebenrolle bei der ZDF-Produktion 'Der Bergdoktor' übernommen.”