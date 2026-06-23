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"11 Minuten!"

Helene Fischer verblüfft mit DIESEM Rekord

© Getty Images
Helene Fischer gibt ihren Fans derzeit seltene Einblicke hinter die Kulissen ihrer großen 360-Grad-Tour. Dabei überraschte die Sängerin jetzt mit einer Fitness-Beichte, die selbst ihr Team sprachlos machte.
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Während einer Probe in Frankfurt traf Fischer auf einige Tänzer, die gerade sogenannte Planks absolvierten – eine Übung, bei der der Körper in einer geraden Position auf den Unterarmen gehalten wird. Als sie gefragt wurde, ob sie mitmachen wolle, antwortete die Sängerin ganz locker: "Mein Rekord sind 11 Minuten." Die Reaktion ihrer Crew: ungläubiges Staunen.

"Und ich war betrunken"

Doch damit nicht genug. Kurz darauf legte Helene noch einen drauf und scherzte: "Und wisst ihr was? Ich war betrunken." Ob die Schlagerqueen das tatsächlich ernst meinte oder nur einen Spaß machte, ließ sie offen. Ihre Kollegen feierten die Aussage jedenfalls mit lautem Jubel.

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Helene Fischer bei ihrer 360° Stadion Tour © Getty Images

Sollte Fischer die elf Minuten tatsächlich geschafft haben, wäre das selbst im Vergleich mit anderen Promis ein Spitzenwert. Schauspielerin Margot Robbie soll bei einer ähnlichen Challenge etwas mehr als vier Minuten durchgehalten haben, Fitness-Star Pamela Reif rund sieben Minuten.Dass Helene körperlich in Topform ist, zeigt auch ihre aktuelle Tour. Auf einer rund 90 Meter langen Bühne absolviert sie Abend für Abend aufwendige Choreografien und spektakuläre Akrobatik-Einlagen.

Fans staunen über Fitness

Die kurze Szene verbreitete sich rasch in den sozialen Medien. Viele Fans zeigten sich beeindruckt von der Disziplin und Fitness der Sängerin. Nach dieser Ansage dürfte klar sein, warum Helene ihre energiegeladenen Shows auf höchstem Niveau durchziehen kann.

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