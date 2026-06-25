So sauber sind Wiens Bade-Hotspots wirklich!

Bei den aktuellen Rekord-Temperaturen zieht es zehntausende Wienerinnen und Wiener an die städtischen Badegewässer. Doch wie steht es um die Wasserqualität? Die Experten der MA 39 machen den gnadenlosen Check, damit dem ungetrübten Badespaß nichts im Wege steht.

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Ob die Alte Donau, die Copa Beach auf der Donauinsel oder idyllische Naturbadeplätze in den Außenbezirken: Wien ist weltweit bekannt für seine schönen, frei zugänglichen Badeplätze mitten in der Millionenmetropole. Damit das Abkühlen im kühlen Nass nicht zum Gesundheitsrisiko wird, läufen im Hintergrund die Kontrollen auf Hochtouren. Die Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (MA 39) nimmt Wiens Gewässer im Auftrag der Stadt genauestens unter die Lupe.

Davon überzeugte sich jetzt auch Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch. Bei einem persönlichen Besuch der MA 39 schaute sie sich die Arbeit der Experten vor Ort und im Labor einmal ganz genau an. Ihr Fazit, durchweg positiv: "Dank dieser regelmäßigen und hochprofessionellen Kontrollen und der engen Zusammenarbeit aller Abteilungen können sich die Wienerinnen und Wiener auf die ausgezeichnete Badewasserqualität an ihrem Lieblingsbadeplatz verlassen. Auch das gehört zur Lebensqualität in unserer Stadt!" so Elke Hanel-Torsch.

Der 14-Tage-Check für sicheren Badespaß

Foto- und Videotermin - Prüfung der Badewasserqualität an der Alten Donau, mit Stadträtin Elke Hanel-Torsch und Prüferinnen der MA 39 - Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien. © Stadt Wien/Martin Votava

Insgesamt 17 Wiener Badestellen sind offiziell bei der Europäischen Union als "EU-Badegewässer" gemeldet. Das bedeutet: Für sie gelten strengste europäische Richtlinien. Neun dieser Top-Hotspots befinden sich an der Neuen Donau, sieben an der Alten Donau und einer am Mühlwasser.

Während der gesamten Badesaison rücken die Prüfer der MA 39 alle zwei Wochen aus, um regelmäßig frische Proben zu entnehmen und die Wasserqualität stets im Blick zu behalten. Auch der Asperner See sowie der angesagte Arena Beach und der Familienbadestrand an der Neuen Donau werden im strengen 14-tägigen Rhythmus überwacht. Selbst kleinere, versteckte Naturbadeplätze kommen nicht zu kurz: Die Dechantlacke, der Teich Hirschstetten oder der Donau-Oder-Kanal werden mindestens drei Mal pro Saison komplett durchgecheckt.

Was wird genau geprüft?

Foto- und Videotermin - Prüfung der Badewasserqualität an der Alten Donau, mit Stadträtin Elke Hanel-Torsch und Prüferinnen der MA 39 - Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien. © Stadt Wien/Martin Votava

Die Überwachung läuft in zwei Phasen ab: Direkt vor Ort messen die Experten physikalische und chemische Basis-Parameter wie die aktuelle Wassertemperatur, die Sichttiefe sowie den Sauerstoffgehalt.

Danach geht es ans Eingemachte: Die Proben werden in die hochmodernen Labors der MA 39 in der Rinnböckstraße (Simmering) transportiert. Dort folgt die mikrobiologische Analyse auf Krankheitserreger wie Escherichia coli (Kolibakterien) und intestinale Enterokokken.

Diese Bakterien geben sofortigen Aufschluss über potenzielle Verunreinigungen. "Die Kontrollen gewährleisten, dass die Badegewässer den gesetzlichen Anforderungen entsprechen – und die Wienerinnen und Wiener ihre Freizeit an Wiens Gewässern sicher genießen können", beruhigt Dieter Werner, Dienststellenleiter der MA 39.

Schnell-Check via Online-Stadtplan

Wer vor dem Baden auf Nummer sicher gehen will, kann die aktuellen Messwerte jederzeit online abrufen. Im digitalen Stadtplan der Stadt Wien sorgen klare Icons für Durchblick:

🟢 GRÜN = Ausgezeichnete bzw. gute Wasserqualität – Ungetrübter Badespaß!

🔴 ROT = Grenzwertüberschreitung. Ein vorübergehendes Badeverbot schützt Ihre Gesundheit.

Mehr Infos und aktuelle Werte finden Sie unter wien.gv.at/umwelt/badewasserqualitaet sowie zu den städtischen Labors unter wien.gv.at/verwaltung/laboratorien.