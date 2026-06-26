42 Grad: Hitze-Hammer noch schlimmer

Die Temperaturen könnten am Sonntag auf unfassbare 42 Grad steigen.

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Österreich steuert auf ein außergewöhnlich heißes Wochenende zu. Bereits am Freitag legt die Hitzewelle weiter zu: Die Temperaturen steigen auf 30 bis 38 Grad, wobei die höchsten Werte erneut im Großraum Wien erwartet werden. Dazu scheint verbreitet die Sonne, lediglich über dem Berg- und Hügelland bilden sich am Nachmittag einige Quellwolken. Einzelne Schauer oder Gewitter bleiben vor allem auf den Südwesten in Richtung Südtirol beschränkt. Trotz eines leicht auffrischenden Nordostwinds bleibt die Luft vielerorts drückend schwül.

Auch in der Nacht sorgt die Hitze für eine hohe Belastung. Unter sternenklarem Himmel kühlt es im Flachland oft nur auf 20 bis 25 Grad ab, wodurch vielerorts Tropennächte bevorstehen. Lediglich in höheren Lagen sowie im Wald- und Mühlviertel sinken die Temperaturen auf etwa 13 Grad.

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Am Samstag erreicht die Hitzewelle die nächste Stufe. Bei Höchstwerten von 31 bis 39 Grad könnte sogar der bisherige österreichische Juni-Hitzerekord von 38,6 Grad, gemessen 2013 in Waidhofen an der Ybbs, fallen. Temperaturen über 35 Grad werden in allen Bundesländern erwartet. Während im Flachland meist ungetrübter Sonnenschein dominiert, können sich in Tirol und Vorarlberg am Nachmittag einzelne, teils kräftige Hitzegewitter entwickeln.

Bis zu 42 Grad

Den Höhepunkt der Hitzewelle bringt schließlich der Sonntag. Im Osten des Landes werden verbreitet 33 bis 41 Grad erwartet - womit der Allzeitrekord von 40,5 Grad geknackt werden würde. Einige Wetter-Modelle rechnen sogar mit 42 Grad im Osten!

Prognose © https://tauernwetter.at

Besonders vom Weinviertel bis ins Burgenland bleibt es sonnig und extrem heiß. Im Westen sorgen Quellwolken dagegen für eine steigende Gewittergefahr. Kräftige Gewitter können sich bis zum Abend in Richtung Salzkammergut ausbreiten und lokal von Starkregen, Hagel und stürmischen Böen begleitet werden.

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Erst am Montag deutet sich von Westen her eine Wetterumstellung an. Regenschauer und teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial breiten sich aus und bringen im Westen spürbar kühlere Luft. Im Osten und Süden hält die Hitzewelle dagegen zunächst noch an, dort werden weiterhin bis zu 38 Grad erreicht.