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ÖSV im Glück

Hochzeit bei den Ski-Adlern: Lisa Eder heißt jetzt Fettner

SR
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Österreichs Skisprung-Star Lisa Eder und Ex-Springer Manuel Fettner haben geheiratet. Bei der Trauung in Leogang feierten zahlreiche bekannte ÖSV-Adler mit.
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Am Wochenende läuteten für Lisa Eder und Manuel Fettner die Hochzeitsglocken. Die 25-jährige Skispringerin und der 41-jährige Olympiamedaillengewinner gaben sich in Eders Heimatort Leogang das Ja-Wort.

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Mit dabei waren zahlreiche Kollegen aus dem österreichischen Skisprung-Team. Stefan Kraft, Jan Hörl, Daniel Tschofenig und Markus Müller ließen sich die Feier nicht entgehen und gratulierten dem frisch vermählten Paar.

Neuer Name für Österreichs Skisprung-Star

Für Eder beginnt damit auch beruflich ein neues Kapitel: Die Athletin wird künftig unter dem Namen Lisa Fettner antreten. In ihrer bisherigen Weltcup-Karriere stand sie 16-mal bei Einzelbewerben auf dem Podest, zweimal davon ganz oben.

Auch ihr Ehemann bleibt dem Skispringen treu. Nachdem Fettner nach der vergangenen Saison seine aktive Karriere beendet hatte, übernahm er die Rolle als Trainer seiner Frau.

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