Hochzeit bei den Ski-Adlern: Lisa Eder heißt jetzt Fettner

Österreichs Skisprung-Star Lisa Eder und Ex-Springer Manuel Fettner haben geheiratet. Bei der Trauung in Leogang feierten zahlreiche bekannte ÖSV-Adler mit.

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Am Wochenende läuteten für Lisa Eder und Manuel Fettner die Hochzeitsglocken. Die 25-jährige Skispringerin und der 41-jährige Olympiamedaillengewinner gaben sich in Eders Heimatort Leogang das Ja-Wort.

Mit dabei waren zahlreiche Kollegen aus dem österreichischen Skisprung-Team. Stefan Kraft, Jan Hörl, Daniel Tschofenig und Markus Müller ließen sich die Feier nicht entgehen und gratulierten dem frisch vermählten Paar.

Neuer Name für Österreichs Skisprung-Star

Für Eder beginnt damit auch beruflich ein neues Kapitel: Die Athletin wird künftig unter dem Namen Lisa Fettner antreten. In ihrer bisherigen Weltcup-Karriere stand sie 16-mal bei Einzelbewerben auf dem Podest, zweimal davon ganz oben.

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Auch ihr Ehemann bleibt dem Skispringen treu. Nachdem Fettner nach der vergangenen Saison seine aktive Karriere beendet hatte, übernahm er die Rolle als Trainer seiner Frau.