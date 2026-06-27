Iran meldet Gegenangriff gegen US-Streitkräfte

Die Lage im Nahen Osten spitzt sich weiter zu. Die Iranische Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben mit Angriffen auf Standorte der US-Streitkräfte in der Region zurückgeschlagen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Marineeinheiten der Elitetruppe haben die Angriffe durchgeführt, wie aus einer Stellungnahme hervorgeht, die vom Staatsrundfunk verbreitet wurde. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben der Truppe bisher allerdings nicht. Von Seiten der US-Streitkräfte stand eine offizielle Bestätigung zunächst noch komplett aus. Das US-Militär hatte zuvor seinerseits Angriffe gegen den Iran durchgeführt. Laut dem zuständigen Regionalkommando Centcom war dies die Reaktion auf eine Attacke auf ein Frachtschiff am Donnerstag, die von den USA dem Iran zugeschrieben wird. Der iranische Rundfunk Irib berichtete in diesem Zusammenhang von mehreren Projektilen, die an verschiedenen Orten im Süden des Landes eingeschlagen seien.

Reaktion auf US-Angriffe

Vor der offiziell verbreiteten Stellungnahme gab es bereits Verwirrung in den Medien. Verschiedene Medienhäuser hatten zuvor eine angebliche Stellungnahme der Elitestreitkräfte verbreitet, in welcher massiv mit Vergeltung gedroht wurde. Diese frühe Veröffentlichung wurde jedoch unter anderem von der den Garden nahestehenden Agentur Fars als falsch bezeichnet und ist mittlerweile im Netz nicht mehr auffindbar.

Unbestätigte Berichte aus Region

Bislang fehlen gesicherte Erkenntnisse darüber, wie schwer die Auswirkungen der gemeldeten Gegenangriffe auf die US-Einrichtungen tatsächlich sind. Da von amerikanischer Seite noch keine Stellungnahme vorliegt, bleibt die Lage vor Ort unübersichtlich. Die kommenden Stunden werden zeigen, ob sich die Berichte des iranischen Staatsrundfunks bewahrheiten und wie das US-Militär auf die behaupteten Angriffe reagiert.