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Nach Gewaltvorwürfe

"Mein letztes Video": JP Kraemer zieht sich komplett zurück

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Für Jean Pierre "JP" Kraemer ist offenbar Schluss. Der 45-jährige Autotuner und frühere TV-Star („PS-Profis“) kündigt in einem neuen YouTube-Video an, seine Firma JP Performance nicht weiterführen zu wollen.
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Hintergrund sind Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen seine Noch-Ehefrau Julia Meck (25).

Das rund 4:45 Minuten lange Video trägt den Titel "Danke!". Darin sitzt Kraemer im blauen Shirt seiner Firma auf einem Stuhl. Er wirkt sichtlich bewegt, atmet zunächst mehrmals tief durch und beginnt dann leise: "Hallo …"

Kurz darauf macht er deutlich, dass es sein letztes öffentliches Video sein könnte: "Ich denk’, das wird das letzte Video sein, das ich aufnehmen werde und so veröffentlichen werde." Anschließend erklärt er: "Ich möchte euch mitteilen, dass ich die Firma JP Performance nicht weiterführen werde."

Entschuldigung an seine Ehefrau

Danach wendet sich Kraemer direkt an seine Noch-Ehefrau. Er entschuldigt sich bei Julia Meck für das, was er ihr angetan habe.

"Ich möchte mich vorab bei allen Menschen entschuldigen, vor allem bei dir Julia, was ich dir angetan habe. Und wie ich dich verletzt habe. Körperlich sowie menschlich", sagt der 45-Jährige.

Seine Worte beziehen sich auf mehrere Vorfälle, bei denen er seine Frau nach eigenen Angaben körperlich verletzt haben soll. Dabei soll es unter anderem zu Schlägen und Würgen gekommen sein. In einem Fall rückte die Polizei zu der Villa des Paares in Dortmund aus.

Mit seiner Ankündigung zieht Kraemer nun offenbar einen Schlussstrich unter seine bisherige Karriere und die von ihm aufgebaute Firma JP Performance.

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"Habe mich nicht ganz in Kontrolle"

In seinem Video erklärt JP Kraemer, dass er sich nicht als bösen Menschen sehe. Gleichzeitig räumt er ein: "Ich bin glaube ich nicht ganz in Kontrolle immer."

Zu den konkreten Vorfällen wolle er sich nicht ausführlich äußern. Er befürchte, dass dadurch "alles wieder von vorne losgehen" würde.

Emotional sagt der 45-Jährige schließlich: "Ich kann nicht mehr." Er sei traurig darüber, dass seine "Reise" und diese Geschichte nun zu Ende seien.

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