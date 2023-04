St. Pölten setzt sich nach 2:0-Sieg gegen Admira ab

Spitzenreiter SKN St. Pölten hat seinen Vorsprung in der 2. Fußball-Liga zumindest für einen Tag auf vier Punkte ausgebaut.

Der Leader feierte am Freitag einen 2:0-(1:0)-Derby-Heimsieg über die Admira. Der erste Verfolger Blau Weiß Linz empfängt am Samstag Dornbirn, der dritte Aufstiegsanwärter GAK gastiert am Sonntag in Lafnitz.

In St. Pölten gingen die Gastgeber durch Jaden Montnor (9.) in Führung. In der zweiten Hälfte wankte der Tabellenerste, ehe Yacouba Silue (88.) für die Entscheidung sorgte. Die Admira liegt nur noch einen Zähler vor der Abstiegszone.