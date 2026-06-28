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Heute, 21 Uhr

Kanada eröffnet K.-o.-Runde gegen Südafrika

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Zwei Fußballspieler aus Südafrika und Kanada im Stadion, im Hintergrund der WM-Pokal.
© Getty
Den Start in das Sechzehntelfinale machen Gastgeber Kanada und Südafrika. Die Partie ist am Sonntag um 21 Uhr in Los Angeles zu sehen (live bei ServusTV & im oe24-LIVE-TICKER)
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Die Kanadier gehen zwar als Favorit in das Spiel. Den richtigen Heimvorteil haben sie aber nicht mehr. Mit der Niederlage gegen die Schweiz im letzten Gruppenspiel verspielten die Nordamerikaner nämlich den ersten Tabellenplatz und müssen somit in Los Angeles ran.

Dennoch scheinen die Kräfteverhältnisse vor der Partie klar verteilt. Kanada wusste in seinen beiden ersten Gruppenspielen zu überzeugen und war auch gegen die Schweiz nicht chancenlos. Die Elf von Jesse Marsch zeigte sich spielfreudig und holte gegen Katar den ersten Sieg jemals bei einer WM-Endrunde für Kanada.

Wenn die Kanadier an die Leistungen aus der Gruppenphase anknüpfen können sollten sie gegen die "Bafana Bafana" der klare Taktgeber sein.

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Südafrika überraschend in K.-o.-Phase

Südafrika machte hingegen zum Start der Vorrunde keinen guten Eindruck und verlor das Eröffnungsspiel gegen Mexiko deutlich mit 2:0. Danach fingen sich die Südafrikaner jedoch und holten noch vier Punkte und qualifizierten sich somit souverän als Gruppenzweiter für die K.-o.-Phase.

Im Duell mit Kanada wird voraussichtlich dennoch eine weitere Leistungssteigerung folgen müssen. m den individuellen Klassenunterschied auszugleichen, wird es eine disziplinierte und engagierte Leistung brauchen.

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