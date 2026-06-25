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Sa., 2 Uhr

Kap Verde träumt vom historischen Aufstieg

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Zwei Fußballspieler aus Kap Verde und Saudi-Arabien stehen im Stadion nebeneinander.
© Getty
Kap Verde hat gegen Saudi-Arabien die Sensation vor Augen.
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Kap Verde (2 Punkte) und Saudi-Arabien (1) kämpfen im direkten Duell von Gruppe H um den Einzug in die K.o.-Runde. Kap Verde, erstmals bei einer Weltmeisterschaft dabei, hat mit einem torlosen Remis gegen Spanien und einem 2:2 gegen Uruguay überrascht und nun die Sensation vor Augen. "Wir sind hier, um zu versuchen, einen neuen Traum zu verwirklichen - nämlich uns für die nächste Runde zu qualifizieren. Ich denke, es ist legitim, so zu denken", betonte Coach Bubista. Möglich ist sogar Platz zwei in der Gruppe und damit ein Spiel gegen Titelverteidiger Argentinien. "Wir wollen Geschichte schreiben", sagte Bubista.

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Die Saudis verloren nach dem Auftakt-1:1 gegen Uruguay ihr Spiel gegen Spanien mit 0:4, sehen aber weiterhin ihre Chancen und hoffen nicht zuletzt darauf, dass die Kapverden in der Hitze von Houston nachlassen. Einmal ist den Gastgebern der WM 2034 der Aufstieg schon gelungen - der aktuelle Schauplatz der Endrunde ist diesbezüglich ein gutes Omen. 1994 erreichte man bei der WM-Premiere gleich das Achtelfinale, auch damals fand das Turnier in den USA statt.

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